El 32 Rallye La Nucía será la primera prueba del S-CER 2026

El 32º Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ será la primera prueba de la temporada del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) 2026. Esto supondrá cambiar de fechas y celebrarse del 16 al 21 de marzo. Se trata de un cambio muy positivo ya que será la primera prueba puntuable del S-CER y dónde se presentarán todos los equipos, por lo que tendrá una gran participación.

Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’

La asamblea de la Real Federación Española de Automovilismo ha dado a conocer el calendario del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) y el Rallye de Asfalto de La Nucía será la prueba que abra la temporada. De este modo, el Rallye La Nucía pasa de cerrar el campeonato, el pasado mes de noviembre, a inaugurar el campeonato en 2026, el próximo mes de marzo.

Esta circunstancia supone un gran esfuerzo organizativo, ya que quedan escasos tres meses naturales –unos 65 días hábiles– para confeccionar lo que será la próxima edición. Todo un reto que, desde ya, ha asumido la organización, poniéndose a trabajar para poder llevarlo a cabo pues, a los pocos días que quedan para poder preparar toda la documentación administrativa, hay que añadir que se deben de tener en cuenta también las novedades reglamentarias que se aprobaron en la misma asamblea en que se dio a conocer el calendario.

10 años en La Nucía

La Nucía será la sede de este Rallye, por décimo año consecutivo, y que se espera contar con la colaboración de todos los ayuntamientos que mostraron su respaldo al rallye en la pasada edición para, de este modo, mantener la estructura y el nivel organizativo del 2025. En el 2026 se volverá a contar con el patrocinio de la Diputación de Alicante y de la Conselleria de Deportes, así como patrocinadores privados y ayudas de los ayuntamientos por los que discurre la prueba.

Retorno: 9,4 millones de euros

El Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ supuso en 2025 una inversión de más de 330.000,00 euros y se obtuvo un retorno de 28,78 euros por euro invertido, por lo que tuvo un retorno económico de 9,4 millones de euros en toda la provincia de Alicante. Esto hace que además de a nivel deportivo, sea un evento muy importante a nivel económico para la zona, así como una cita ineludible para miles de aficionados al deporte del motor.

Calendario S-CER 2026

El Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) tendrá nueve pruebas puntuables para 2026. Arrancará con el Rallye La Nucía en marzo y finalizará en octubre con el RACC Catalunya. El calendario S-CER será el siguiente:

- 32 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’. 21 y 22 de marzo.

- 43 Andalucía. Rallye Sierra Morena. 18-19 abril.

- 2 Rallye Ciudad de Utiel. 16 y 17 de mayo.

- 59 Rallye de Ourense. 13 y 14 de junio.

- 59 Rallye Rias Baixas. 4-5 de julio.

- 28 Rallye Isla de los Volcanes. 8-9 de septiembre.

- 63 Rallye Princesa de Asturias. 12-13 de septiembre.

- 49 Rallye Villa de Llanes. 26-27 de septiembre

- 61 Rallye RACC Catalunya. 24-25 de octubre.