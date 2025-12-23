Marc Márquez vuelve a subirse a una moto tras su accidente en Indonesia y acelera su recuperación con Ducati

Marc Márquez vuelve a sonreír encima de una moto. Casi tres meses después del grave accidente sufrido en el GP de Indonesia, el nueve veces campeón del mundo ha dado un paso decisivo en su proceso de recuperación al volver a entrenar sobre dos ruedas. El piloto de Ducati se subió de nuevo a una moto el pasado lunes en el circuito d’Alcarràs, en Lleida, marcando un momento muy esperado tanto por él como por el paddock de MotoGP.

El de Cervera no rodó solo. Compartió jornada con su hermano Álex Márquez y con Diogo Moreira, rookie de MotoGP, en una sesión que simboliza el inicio de la fase final de su recuperación. Han pasado 78 días desde el accidente en Mandalika, donde una colisión con Marco Bezzecchi provocó una lesión en la escápula que obligó a Marc Márquez a pasar por quirófano y a frenar en seco una primera temporada con Ducati que estaba siendo especialmente exitosa.

Un regreso progresivo tras pasar por quirófano

La vuelta a la moto no ha sido casual ni precipitada. Márquez sigue un plan cuidadosamente diseñado para llegar en las mejores condiciones posibles a su gran objetivo: estar físicamente al 100% para los test oficiales de Sepang, que arrancarán el próximo 3 de febrero y marcarán el inicio de la pretemporada.

El propio piloto ya había avisado durante la gala del COE que su regreso a la moto estaba cerca. Tras el entrenamiento en Alcarràs, fue el mismo Marc Márquez quien compartió sus sensaciones a través de las redes sociales, confirmando que el camino es el correcto, aunque todavía queda trabajo por delante.

“Primer día sobre la moto. Mucho trabajo por delante, pero es momento de empezar a sumar horas y sensaciones. Paso a paso”, escribió el catalán en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con imágenes de la jornada.

Entrenamiento con la Ducati Desmo450 MX

Para este esperado regreso, Marc Márquez optó por la Ducati Desmo450 MX, la moto off-road de la marca italiana. Una elección lógica dentro de un proceso de recuperación que busca minimizar riesgos mientras el hombro sigue “entre algodones”.

Marc y Álex Márquez en el entrenamiento / INSTAGRAM: marcmarquez93

El entrenamiento se enmarca dentro de una fase en la que el piloto ha priorizado disciplinas como el flat-track, que ya practica cerca de su Cervera natal. Este tipo de trabajo permite recuperar sensaciones, fuerza y confianza sin la exigencia extrema de una MotoGP, algo clave tras una lesión de este calibre.

Desde Ducati y desde el propio entorno del piloto se ha insistido en todo momento en la importancia de no acelerar más de la cuenta los plazos, pese a la buena evolución que está mostrando.

El horizonte: Sepang y la Desmosedici

Con las vacaciones ya superadas, el regreso de Marc Márquez a una Ducati de asfalto está cada vez más cerca. No habrá que esperar demasiado para volver a verle sobre una Desmosedici de calle, entrenando en circuitos habituales para él, como el circuito Aspar, donde suele preparar la temporada.

Marc Márquez levanta el trofeo de campeón del mundo de MotoGP. / ALEJANDRO CERESUELA

Eso sí, desde su entorno insisten en la necesidad de mantener la calma. El objetivo no es solo volver, sino hacerlo en plenitud de condiciones físicas para afrontar una temporada que se presenta clave en su nueva etapa con Ducati.

Por ahora, Marc Márquez ya ha dado el paso más simbólico y esperado: volver a subirse a una moto. Un gesto que confirma que la recuperación avanza por el buen camino y que el nueve veces campeón del mundo sigue quemando etapas para regresar a la élite de MotoGP.