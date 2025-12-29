Tosha Schareina, ya en Arabia Saudí al asalto del Dakar

El motor mundial tiene ya la mirada puesta en el Rally Dakar que empieza el 3 de enero en Arabia Saudí. Un país en el que está ya el piloto valenciano Tosha Schareina, aclimatándose para intentar lograr el que sería el mayor éxito de su carrera después de la segunda posición que logró el año pasado en la general.

Tras una gran temporada 2025 en la que también obtuvo un tercer puesto en la prueba del Mundial de Abu Dhabi Desert Challenge, un 2º puesto en las pruebas del Mundial de Desafio Ruta 40 de Argentina y en el Ultimate Rally Raid Portugal – Extremadura; así como una flamante victoria final en el Rally de Marruecos, que le permitió finalizar 2º en la clasificación final del World Rally-Raid Championship FIM 2025; afronta este Rally Dakar 2026, con grandes expectativas y siendo uno de los que lleva el cartel de favorito.

Tosha, además, ha sido el mejor español de los últimos años y el único valenciano en conseguir un 2º puesto en toda la historia de esta competición, superando en la general a una leyenda como Joan Barreda, que dijo adiós con 29 victorias de etapa. Ahora quiere ser el primer valenciano de la historia en ganar el Dakar y romper de paso la racha de diez años sin triunfos españoles en la categoría de motos, ya que el último en ganar fue Marc Coma en 2015.

"No me importa la presión"

“Hemo hecho una gran preparación toda la temporada, poniendo el foco en este Dakar que empieza dentro de poco. Sé que hay muchas expectativas sobre mí y no me importa la presión. !Bendita presión!, porque quiere decir que tenemos opciones.El hecho de haber pasado en tan poco tiempo de no saber si podría o no correr cada año el Dakar, a estar corriéndolo en un equipo oficial de máximo nivel como es Honda y con opciones de triunfo, me motivan enormemente a hacerlo lo mejor posible y con ello agradecer el apoyo de todos los que en mí han confiado cuando esto no era así", destaca el valenciano.

Tosha Scharreina, con Juan Antonio Germán y Aspar, en el anterior Dakar. / Aspar&TC

Respecto a su estado de forma, añade Schareina que "me encuentro muy bien físicamente y saldré cada etapa a darlo todo, por lo que si contamos con esa pizca de suerte que siempre hace falta también, ¿por qué no estar luchando por todo cuando acabe la prueba?”.

Con esta gran motivación, el piloto oficial de Honda Monster Energy Racing Team, que cuenta con el management de Jorge Martínez 'Aspar' y de Juan Antonio Germán, reafirma su posición como uno de los pilotos más prometedores en el panorama internacional del Moto Rally-Raid, el mejor español posicionado y un serio candidato a todo en esta nueva y dura edición del Dakar.

Tosha Schareina, a la derecha, junto a sus tres compañeros de equipo. / HRC

Rivales hasta en su equipo

Los rivales por el triunfo final en el Dakar no solo estarán en otras motos y en la figura de Daniel Sanders (KTM), sino también entre los compañeros de equipo en el potente Monster Energy Honda HRC. Y es que además de Tosha, Honda lleva al Dakar a un Dream Team formado también por Adrien Van Beveren, Skyler Howes y un Ricky Brabec que ya sabe lo que es ganar en dos ocasiones el Dakar.