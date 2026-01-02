El Circuit Ricardo Tormo publica su calendario provisional para este 2026

El Circuit Ricardo Tormo hizo público este viernes su calendario provisional para este 2026 que cuenta ya con catorce pruebas ya programadas, entre las que destaca el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, que se celebrará el 22 de noviembre y cerrará el Campeonato del Mundo de MotoGP. Las entradas para este evento ya están disponibles en la web oficial del Circuit www.circuitricardotormo.com

El calendario provisional incluye pruebas de motociclismo, automovilismo y eventos deportivos que consolidan el papel del Circuit Ricardo Tomro como sede de referencia en la Comunitat Valenciana.

Fechas y eventos

La temporada comenzará el 11 de enero con el Duatlón, una prueba que combina carrera y ciclismo en el trazado del Circuit. En febrero se celebrarán dos encuentros de automovilismo, el día 15 las 'Winter Series' junto con 'ROOW', un evento que une automovilismo con cultura y otras formas de entretenimiento, y el día 21 el 'Porsche Sprint Challenge Southern Europe', que reunirá a los vehículos GT en una jornada intensa de competición.

En marzo, el día 8, llegará 'Racing Legends', con vehículos históricos y actividades para los aficionados. En abril el automovilismo tendrá dos citas el 'NAPA Racing Weekend' el día 12 y el 'Valencia NASCAR Fest' el día 19.

El mes de mayo comenzará con la Copa de Motociclismo FMCV el día 3 y continuará el día 16 con el 'Gran Premio Velas Maratón Running', que convertirá el Circuit en un espacio para el atletismo. Junio contará con dos citas: el día 14 se celebrará TCR y Volrace, y el día 21 la segunda prueba de la Copa de Motociclismo FMCV.

Tras el verano, llegará al Circuit el MotoJunior, que se disputará el 6 de septiembre, que será la oportunidad de ver a los jóvenes pilotos que aspiran a llegar al Mundial. El día 13 se celebrará la última prueba de la Copa de Motociclismo FMCV y el 27 será el turno de 'Supercars' y 'ROOW', con vehículos de altas prestaciones en pista.

Finalmente, el 22 de noviembre tendrá lugar el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, que volverá a cerrar el Campeonato del Mundo de MotoGP y a reunir a miles de aficionados en el Circuit Ricardo Tormo.

Imagen del Circuit Ricardo Tormo. / CIRCUIT RICARDO TORMO

Valoración

"El calendario 2026 refleja nuestra intención por concentrar lo mejor del mundo del motor. Hemos preparado una programación que incluye competiciones internacionales y pruebas que fomentan la base del motociclismo y el automovilismo. El Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana será, como cada año, el gran momento de la temporada y una cita que convierte a nuestro Circuit en el centro del motociclismo mundial", señaló el director general del Circuit Ricardo Tormo, Nicolás Collado, en un comunicado.

Calendario provisional 2026 del Circuit Ricardo Tormo

11 de enero – Duatlón

15 de febrero – Winter Series + ROOW

21 de febrero – Porsche Sprint Challenge Southern Europe *

8 de marzo – Racing Legends

12 de abril – Racing Weekend

19 de abril – Valencia NASCAR Fest

3 de mayo – Copa Motociclismo FMCV

16 de mayo – Gran Premio Velas Maratón Running *

14 de junio – TCR y Volrace

21 de junio – Copa Motociclismo FMCV

6 de septiembre – JuniorGP

13 de septiembre – Copa Motociclismo FMCV

27 de septiembre – Supercars + ROOW

22 de noviembre – Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana