Ekstrom, 'míster prólogo' y Canet mandan de entrada; un gran Tosha Schareina es séptimo

El sueco Mattias Ekstrom (Ford Raptor) se impuso, por tercera edición consecutiva, en la categoría de coches en el prólogo del Dakar 2026, mientras que en motos ganó la joven esperanza española Edgar Canet (Red Bull KTM).

El piloto nórdico, tercero en la pasada edición del raid, marcó un tiempo de 10:48.7, con el que aventajó en ocho segundos al estadounidense Mitch Guthrie (Ford Racing), al belga Guillaume de Mevius (X-Raid Team) y al catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), cinco veces ganador del Dakar y de nuevo uno de los grandes aspirantes a la victoria final junto al triunfador en 2025, el saudí Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing), sexto a 14.

Ekstrom ya ganó en el prólogo en 2023 en Sea Camp, en las proximidades de Yangu, y en 2024 en AlUla y, con esta victoria, ya ha logrado una victoria parcial en los cuatro últimos Dakars. En total acumula seis.

Carlos Sáinz (Ford Raptor), cuatro veces ganador de la prueba, concluyó en la octava plaza, a 15 segundos de Ekstrom, mientras que Nani Roma, con la misma montura, cerró la jornada en la undécima plaza a 18 y Cristina Gutiérrez (Dacia) en la decimocuarta a 26, por delante de otro ilustre y compañero de equipo, el francés Sebastien Loeb (Dacia), que cedió 34.

En la categoría Ultimate de coches no cuenta el tiempo de este prólogo, ya que tan solo sirve para establecer el orden de salida en la primera etapa, de este domingo, también con salida y llegada en Yanbu, con 518 kilómetros totales, 305 de ellos cronometrados. La primera parte de la especial transcurrirá por terreno duro y con tramos muy estrechos y luego se pasará a una segunda con zonas mucho más arenosas y pistas rápidas donde apareceran pequeñas dunas.

Tosha Schareina, a la derecha, junto a sus tres compañeros de equipo. / HRC

Mientras tanto, en motos, el español Edgar Canet (Red Bull KTM) se convirtió en el ganador más joven de una etapa de motos en la historia del Dakar al dominar el prólogo con tres segundos de ventaja respecto a su compañero de equipo Daniel Sanders y cinco respecto al estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda).

Canet, con tan solo 20 años, 9 meses y 18 días, marcó un tiempo de 11:31.9, imbatible para el resto de competidores. Sanders, vencedor el año pasado y campeón mundial de la especialidad, fue el que más se le acercó, y Brabec, vencedor en 2024, completó el podio del día.

El argentino Luciano Benavides, otro piloto del Red Bull KTM Factory, fue cuarto a once segundos, mientras que el español Tosha Schareina (Monster Energy Monda), aspirante a la victoria final, fue séptimo al ceder 23 segundos respecto a Canet.

El piloto de La Garriga (Barcelona) aseguró al llegar a meta que se encontraba "muy contento" al terminar el prólogo "con muy buenas sensaciones". "Me he podido anticipar a los peligros leyendo el road boak (libro de ruta) al 100%, lo que significa que tengo buena seguridad encima de la moto. Ha salido un buen tiempo. Muy contento con mi ritmo. No podía haberlo hecho mejor. Es la mejor manera de empezar el rally, con buena seguridad encima de la moto", apuntó el español, campeón el pasado año en la categoría E2.

"He marcado el mejor tiempo, pero, como todos sabemos, esto es muy largo y acaba de empezar, además ahora ya estamos en la máxima categoría y los rivales son duros y experimentados. Pero, ahora, estoy feliz con lo conseguido, somos rápidos y eso es bueno", comentó.

Canet se convierte en el el decimocuarto piloto español en imponerse en el Dakar, tras Joan Barreda (29), Jordi Arcarons (27), Marc Coma (24), Nani Roma (13), Isidre Esteve (8), Carlos Mas (6), Óscar Gallardo (4), Juan Pedrero (2), Carlos Sotelo (2), Josep Lluis Steuri (2), Tosha Schareina (2), Jordi Viladoms (2) y Lorenzo Santolino (1).

Este último, con Sherco y que aspira a completar un buen Dakar, optó por la cautela para no arriesgar más de lo debido a la vista de su reciente lesión en el pie derecho que le obligó a pasar por el quirófano. Cedió un minuto y siete segundos con Canet y algo más de 40 segundos respecto a los grandes favoritos.

