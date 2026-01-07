Nueva etapa para Nerea Martí con el Andretti Fórmula E

Nerea Martí arranca una nueva etapa en 2026 en su carrera como piloto. La valenciana ya es parte de la familia del Andretti Fórmula E de manera oficial. La piloto de Albalat del Sorells se ha ganado este rol y la confianza del equipo depsués de haber participado en los test de los últimos dos años en Madrid y en el Circuit Ricardo Tormo. "Amo la forma en la que trabajan, como todo el mundo aquí vive y respira por las carreras, la pasión que ellos llevan a todo lo que hacen es muy inspiradora. Es un equipo con una mentalidad que realmente encaja conmigo, estoy ilusionada de empezar mi trabajo como embajadora del equipo", asegura Nerea Martí sobre esas jornadas en las que ya estuvo con la escudería.

Poco a poco el talento femenino se abre paso en la Fórmula E con este nuevo rol para Nerea Martí. La española será embajadora del equipo en el campeonato eléctrico, aunque también trabajará junto a los pilotos oficiales (Felipe Drugovich y Jake Dennis) en el simulador. Asimismo Nerea Martí también acudirá a varias citas del certamen, empezando por el EPrix de México y también en Miami y Madrid según ha confirmado el propio equipo en su comunicado oficial.

Nerea Martí en los test de pretemporada de la Fórmula E con Andretti / Andretti

"Es un inmenso honor, no solo por la Formula E que tiene una visión de futuro, centrado en la sostenibilidad, pero porque lo estoy haciendo con la escudería Andretti. Como alquien que es muy apasionada de las carreras y de la historia del motrosport, convertirme en parte de un equipo con un nombre icónico y un increíble legado siempre es increíblemente especial", explica Nerea Martí en la web del equipo Andretti.