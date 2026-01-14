Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Shareina se pone tercero en el Dakar y Benavides recupera el liderato en motos al caerse Sanders

El piloto valenciano de Honda recupera el podio en una pésima jornada de Sanders, hasta entonces líder

Rider Tosha Schareina competes during the eighth stage of the Dakar Rally with a start and finish at Wadi Ad Dawasir, Saudi Arabia, Monday, Jan.12, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) / Thibault Camus / AP

Agencias

EFE

El valenciano Tosha Schareina (Honda), ganador de la jornada de este martes, y sexto en la del miércoles a doce minutos de Van Beveren, accede al tercer puesto en la general a 16:24 del argentino, mientras que Sanders, que completó la jornada a 27:50 minutos de la cabeza, pasa a la cuarta posición a 16:41, según los datos provisionales ofrecidos por la organización del rally.

El argentino Luciano Benavides (KTM) recuperó este miércoles el liderato en motos del Rally Dakar después de quedar segundo en la décima etapa por detrás del francés Adrien Van Beveren (Honda HRC) y de que el australiano Daniel Sanders, también de KTM, perdiera buena parte de sus opciones de victoria final debido a una caída.

Le tocó a Sanders

Sanders afrontaba como líder la décima etapa, segunda parte de la maratón de la víspera, con 368 kilómetros y llegada a Bisha, pero su accidente a mitad de carrera que le provocó un traumatismo en el hombro izquierdo enterró sus aspiraciones en favor de Benavides, que pasa a liderar la tabla con 41 segundos sobre el estadounidense Ricky Brabec (Honda), que incluso paró para echarle una mano en un gesto de enorme deportividad.

