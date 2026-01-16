El Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ dará a conocer en FITUR detalles de la edición 2026

El 32 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ estará en FITUR para dar a conocer, el miércoles, detalles de la cita que se diputará del 16 al 21 de marzo de 2026, con sede en La Nucía. Una edición que abrirá el Supercampeonato de España de rallyes 2026 (S-CER), según el calendario publicado por la Federación Española de Automovilismo, lo que supone un cambio absoluto con respecto a la pasada temporada, en la que el rallye del Automóvil Club AIA fue el que cerró el certamen. En ese sentido y en vistas a su promoción, la prueba dará a conocer algunos detalles de la edición esta próxima semana en la Feria Internacional de Turismo (FITUR). En concreto, está prevista la celebración del acto el miércoles 21 de enero, a las 11:00 horas, en el pabellón que la Comunitat Valenciana en la feria que se desarrolla a partir del miércoles y hasta el domingo en los pabellones de IFEMA en Madrid.

Iniciativa solidaria

Por otro lado, el Automóvil Club AIA, organizador del Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ ha hecho entrega de la vestimenta oficial (monos ignífugos) utilizados en la prueba alicantina por los pilotos del equipo oficial Hyundai en el Campeonato del Mundo de Rallyes 2024, Thierry Neuville y Andrea Mikkelsen, que prepararon por las carreteras de la provincia su participación en las últimas pruebas del certamen mundialista de aquel año y en el que el belga Neuville se proclamó campeón. Los monos fueron sorteados a través de la plataforma Fundación Kukumiku y tenía un fin solidario, puesto que lo recaudado va destinado a la “reconstrucción” y vuelta a la normalidad de los afectados por la DANA ocurrida en la Comunidad Valenciana en 2024 y a la redacción de proyectos para minimizar la huella de carbono en la práctica de los rallyes.

Los afortunados han sido María José Soriano Alberola, a la que le ha correspondido el mono de Neuville; y Joaquín Mora Ivorra, al que se le ha hecho entrega del mono oficial de Mikkelsen. La entrega de este último se ha producido esta misma semana en La Nucía, en presencia del alcalde de la localidad, Bernabé Cano, el vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo, José Vicente Medina y el presidente del Automóvil Club AIA, Vicente Cabanes.

Concretar que parte del dinero recaudado se destina a contribuir a la reconstrucción del Centro de Mayores ‘Asociación Democrática de Jubilados y Pensionistas Sol Saliente’ de la localidad de Alfafar (Valencia), que resultó muy dañado por la DANA.

Recordar que la colaboración con la causa supuso la aportación de 10 euros por parte de los aficionados. Por cada aportación se obtuvo una participación en el sorteo de los monos de competición originales de los pilotos oficiales de Hyundai Motorsport WRC del año 2024.