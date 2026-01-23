Schareina: "Tenemos todo lo necesario para seguir luchando por el Dakar”

Quinto Dakar y segundo podido consecutivo. ¿Con qué sabor de boca se queda?

Yo lo cuento un poco como el cuarto porque ya sabemos que hace dos años tuve la caída y duré una etapa. Al principio tenía ese sabor agridulce porque todos queremos ganar, pero hay que echar la vista atrás, que hace poquitos años no podíamos casi ni correrlo y soñábamos con un podio. Ahora casi como que no sabe bien un tercer puesto, pero hay que estar súper agradecidos y contentos porque creo que soy el tercer español en la historia que hace dos podios consecutivos, segundo y tercero. A ver si el año que viene consigo la victoria.

Habla de Jordi Arcarons y Marc Coma, que además fue el último ganador español en motos hace 10 años. Está llamado a sucederle pronto...

Bueno, es por lo que luchamos, siempre vamos a ir a por la victoria y ya lo hemos hecho este año, pero a veces las cosas no salen como queremos. Ahí influyen mil factores externos, por eso es el Dakar. Ya lo hemos visto en la última etapa con Ricky Brabec y Luciano Benavides, pero bueno, hay que estar contentos, que estamos en el podio y que tenemos todo lo necesario para seguir luchando por el Dakar.

Se va además con tres victorias de etapa y llegó a ser líder. ¿En algún momento pensó que este era el año?

Yo creo que siempre que salgo de casa para competir lo hago pensando que este año es el bueno. Al final siempre hay que pensar que podemos ganar y pensé hasta las últimas etapas que podíamos luchar por todo. Pero bueno, como decimos siempre, hay factores externos, los demás también dan gas y ocurren algunas cosas que a lo mejor te dejan un poquito más atrás. Pero bueno, siempre hay que tener la cabeza alta. Creo que hasta mitad del rally teníamos la carrera muy bien controlada, estábamos viendo dónde apretar, dónde no y nos vimos ahí, primero en la general, en una etapa que que tampoco era fácil, que era la cuarta.

¿Se le ha pasado el enfado de esa sanción en la quinta etapa? Quizá fue un castigo excesivo penalizarle con 10 minutos.

Bueno, yo creo que es una de esas normas que seguro que el año que viene la cambian porque nunca pasa nada, pero cuando se da, se ven la magnitud de la penalización. Pero bueno, al final no hay que obsesionarse con eso, no hay que mirar atrás. Está hecho, no se puede cambiar, hay que aprender de todo. Hay que aprender que no se puede cometer ni un pequeño fallo y todo es aprendizaje.

La lástima es que al margen del tiempo de penalización, le condicionó mucho la estrategia para la segunda semana, en la que tuvo que atacar o arriesgar un poco más de lo que hubiera querido...

Eso es, si ponemos la vista atrás, quedé a 25 minutos. Entonces bueno, los 10 minutos esos no hubiesen servido. Pero la verdad es que me obligó a cambiar la estrategia, sí. Las etapas en las que había que aflojar yo no podía hacerlo porque iba a perder más tiempo. Entonces, aunque no me gustó mucho ni a otros pilotos, por la estrategia de tener que pararse y demás, al final esto es el Dakar y hay que hacerlo porque hay etapas en las que son todo dunas. Y quien sale adelante pues va a perder mucho tiempo, pero estando donde estaba, yo no podía aflojar, no podía salir atrás y tenía que abrir pistas sabiendo que íbamos a perder tiempo.

En cinco años ha corrido en el Dakar una una lesión de clavícula, con una tendinitis, otro año tuvo un problema de inscripción, corrió también con moto privada y este año le ha tocado la sanción. De todo se aprende pero poco más le puede pasar...

Sí, así es, pero ya no es algo que pase solo en el Dakar, sino en las carreras del Mundial. Puedes tenerlo todo controlado, pero son carreras tan largas y pasa de todo, cualquier detalle marca la diferencia. Haya sido una penalización, una caída o cualquier otro factor, todo hay que cogerlo como experiencia para sumar y de cara al año siguiente no tener que cometer esos errores o saber cómo reaccionar si se producen.

Tosha Schareina, con el trofeo de su segundo podio conscutivo en el Dakar. / JM López

Con 30 años aún y estando en un gran equipo oficial como Honda, a priori le quedan bastantes Dakar por delante, ¿no?

Espero que sí, quiero correrlo muchos años más, pero toquemos madera. Esto es por lo que hemos luchado y bueno, sí que es verdad que ahora están viniendo pilotos muy jóvenes, pero la verdad es que también creo que soy aún joven para lo que estoy haciendo, mis grandes rivales son todos más mayores que yo, pero cada vez tenemos más experiencia. Cada vez estamos un poquito cerca y contamos con todas las herramientas para hacerlo.

El Dakar de este año se ha decidido por solo dos segundos en motos y lo vivió de cerca con el compañero que lo perdió. ¿Qué conclusión se puede sacar de ello?

La última etapa fue dura para todo el equipo porque ya estábamos rozando la victoria con Ricky Brabec, con casi cuatro minutos de ventaja o más incluso. Perderlo en los últimos cuatro o cinco kilómetros es muy duro pero lo que podemos aprender es que esto es el Dakar y hasta que no se da banderazo último, nada está decidido. Aunque no nos haya pasado a nosotros directamente, es una forma más de de aprender que que hasta el último momento nada está decidido. No hay que despistarse ni un segundo, porque al final hay muchos factores, ya sea navegación, ya sea rapidez, que hay que tener en cuenta.

El próximo año seguirá siendo uno de los candidatos al triunfo final, pero hablando de los jóvenes que llegan, ha sorprendido mucho Edgar Canet con 20 años.

La verdad es que lo está haciendo muy bien, viene muy buena cantera detrás, tiene muy buen equipo. También hay otros pilotos que pasan un poquito más desapercibidos que también están ahí, que también son muy jóvenes, pero bueno, contento por él y por ellos porque cada vez vienen más españoles al Dakar.

Dura carrera hacia su sueño

A él ha llegado antes la oportunidad del Dakar, pero su caso es quizá el mejor ejemplo de la constancia y la lucha por llegar hasta aquí, con momentos complicados también a nivel económico.

Así es, la verdad. Nunca es fácil, por eso hay que echar un poquito la vista atrás y ver que cuando decimos que es agridulce el podio, pues hay que ser realistas, hay que ver de dónde venimos y estar siempre agradecidos. Y yo creo que bueno, pasar por todas esas fases en la vida es lo que te hace también crecer como persona y valorar todo mucho.

Hubo un par de años en los que no tenía claro si iba a poder seguir por problemas económicos. ¿Cómo influyó su entorno para que lo abandonara?

Siempre me han apoyado. Por supuesto que ya sea por temas económicos, ya sea por lesiones, siempre hay un momento en tu vida que te planteas, sea el que sea el deporte que estés haciendo, en una empresa, en los negocios, en cualquier cosa. Siempre hay momentos delicados en tu vida y en mi caso pues era por el deporte porque es muy caro, tocaba despuntar y estábamos ahí en el borde. Pero bueno, al final todo ha salido bien, estamos haciendo lo que nos gusta, el sueño era llegar aquí y poder vivir de esto y lo estamos haciendo.

¿Cuál el punto de inflexión, en el que pasó de costarle dinero correr a generar ingresos y poder dedicarse a ello?

Ha sido un proceso muy, muy largo, pero yo creo que justo en el momento donde junto a Jorge Martínez Aspar y Juan Antonio Germán creamos ese equipo para para poder ir al Dakar y ya es al año siguiente donde fichamos por Honda. Yo creo que es justo ese momento en el que cambia el chip y pasamos de estar así a a poder competir bien.

Antes de ello corrió el Rally de Valencia y luego el de Andalucía, donde consiguió el pase para correr su primer Dakar. ¿Cómo fueron estas estas primeras vivencias?

En el primer rally de aquí de Valencia aún corría en enduro y por supuesto quería llegar al Dakar, pero pero aún pasaron dos o tres años hasta que pudimos hacerlo, así que bueno, ha sido un proceso lento, pero siempre hemos tenido la vista en eso. No sabía cuándo iba a llegar, pero siempre he tenido claro que que íbamos a hacerlo.

Llegó al Dakar en 2021 con una moto privada y en condiciones difíciles fue 13º. Después apareció Honda y le cambió la perspectiva totalmente...

Fue justo cuando ya hicimos nuestro segundo Dakar con Jorge y con GasGas. Salió todo bien y estuvimos en contacto con Honda, con Rubén Faría. Nos dieron esa oportunidad para poder estar en un equipo oficial y la verdad es que fue increíble. Han pasado varios años y aunque no hemos llegado al objetivo final, ya te deja mucho más tranquilo contar con un equipo así.

En lucha con otra gran marca como KTM. ¿Volverán a ser sus pilotos los principales rivales en los próximos años?

Sí, por supuesto, ahora somos las dos marcas más fuertes que hay, pero también hay otras que están viniendo, hay muchas marcas que están muy motivadas con venir al Dakar, en coches ya se está viendo que está habiendo mucho movimiento. Y por supuesto que son los rivales a batir, pero estoy contento de que vengan muchas más marcas, contento de que haya muchos más puestos para tantos pilotos, equipos y team managers. Al final esto hace que el deporte crezca mucho más y eso es muy muy buena noticia.

Otros retos al margen del Dakar

Hablamos del Dakar, pero la temporada ha sido larga y también tuvo un gran éxito con el Rally de Marruecos. No lo pudo celebrar por el trágico fallecimiento de un compañero en la última etapa, pero a nivel deportivo, fue un triunfo histórico.

Sí, la verdad es que veníamos intentando ganar y se dio en la última carrera del año. Después del Dakar es la carrera por excelencia, en Marruecos, donde están todos los equipos y donde es la última preparación oficial para para afrontar el Dakar. Ganar allí era muy importante y lo hicimos. Yo creo que fue lo que nos dio también alas, no solo a mí, sino también al equipo, para afrontar el Dakar en mejores condiciones, motivados y creyendo que podíamos ganar.

Al margen del Dakar, de cara a esta próxima temporada, ¿qué retos se pone?

Ha habido un cambio de fechas y ahora toca Portugal, que será Portugal y España en mitad de carrera, una parte en cada país. ¿Estaré contento de correr en casa. El objetivo será intentar ganar las mayores carreras posibles y obtener el campeonato del mundo, que vamos detrás de eso también aunque es un poco menos conocido. El Dakar es el Dakar, pero no hay que olvidar que es una carrera más y hay muchas y buenas en todo el mundo. En 2026 vamos a intentar ganar el Mundial.

Imagino que se toma unas pequeñas vacaciones. ¿Qué va a hacer en esas semanas y en su tiempo libre?.

La verdad es que yo soy un poco masoca y descanso poco porque al final, como todo lo que me gusta son deportes... Entonces cuando me doy cuenta nunca estoy descansando. Pero bueno, yo creo que intentaré hacer reset en la cabeza, intentaré descansar mentalmente más que el cuerpo para volver más fuerte a los entrenamientos antes de Portugal.

De momento, ¿los entrenamientos en moto los deja un poco aparcados o aprovechando que Aspar tiene su circuito en Guadassuar, intentará rodar algo también?

La verdad es que siempre estamos encima de los cars, en la pista esta de carcross que tiene también y bueno, pasamos mucho tiempo allí. La verdad es que bueno, encantado de que tenga esas instalaciones. Descansar de moto voy a descansar poco, yo creo que va a ser más tema mental y de entrenamientos oficiales entre comillas, por así decirlo.