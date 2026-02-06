"He encontrado un equipo que realmente confía en mí"

El piloto valenciano Sergio García Dols, actualmente en el equipo Pont Grup, ha ofrecido una de sus entrevistas más personales y sinceras al hacer balance de un 2025 lleno de desafíos deportivos y de incertidumbre, y al trazar sus objetivos de cara a esta nueva temporada.

García, que afrontó un año marcado por constantes cambios y altibajos, reconoció que “2025 fue probablemente el año más caótico de mi carrera”. Sin embargo, lejos de dejarse llevar por la frustración, el piloto ha buscado en el trabajo diario y en la motivación interna los pilares que le han permitido mantenerse competitivo.

"Año sabático"

“Al final, creo que lo que me ha mantenido en el camino ha sido la motivación y el objetivo de, algún día, ser campeón del mundo y llegar a MotoGP”, explicó García, describiendo cómo afrontó un periodo que él mismo calificó como similar a un “año sabático”.

El piloto detalló cómo, a pesar de no disputar una temporada completa, aprovechó al máximo cada oportunidad que se presentó, ya sea en forma de sustituciones o entrenamientos. “La clave ha sido seguir entrenando como si estuviera inmerso en una temporada plenamente competitiva”, afirmó, subrayando su capacidad de adaptación ante situaciones adversas.

"Deberíamos estar más protegidos"

Uno de los temas más significativos de la entrevista fue la postura de García respecto a la relación entre pilotos y equipos. El español manifestó que la actual estructura contractual del deporte deja a los pilotos en una posición de vulnerabilidad frente a decisiones que, en ocasiones, escapan de su control. “Creo que sí, que deberíamos estar más protegidos”, insistió, abogando por una mayor equidad en el trato entre las partes.

Sergio García Dols, en pista / MSi Racing

Optimismo en Gresini

Sobre su paso por Superbike y su retorno a campeonatos internacionales, García resaltó que la experiencia, aunque breve, fue positiva y le brindó aprendizajes valiosos, especialmente en comparación con Moto2. Además, describió con optimismo su integración en Gresini, equipo con el que competirá en 2026, destacando la confianza depositada en él y la importancia de ese respaldo para su rendimiento.

Mirando hacia este nuevo año, Sergio García no esconde sus aspiraciones: volver a luchar por el título mundial y consolidarse como uno de los candidatos a la categoría reina del motociclismo. Aunque reconoce que llegar a MotoGP es cada vez “más difícil”, mantiene que ese objetivo sigue siendo una meta alcanzable con trabajo, consistencia y resultados sólidos. Con un tono reflexivo y ambicioso, García concluyó la conversación afirmando con claridad: “Ser Campeón del Mundo” sigue siendo su deseo para 2026.