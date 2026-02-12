Cita en el Ricardo Tormo con las Winter Series y el festival ROOW

El Circuit Ricardo Tormo celebra este fin de semana las Winter Series, el evento que inaugura la temporada deportiva en el trazado valenciano y que reúne a equipos y pilotos de las categorías GT, GT4, Fórmulas y Prototipos.

La programación se desarrolla durante las jornadas del sábado 14 y domingo 15 de febrero con más de una docena de sesiones oficiales y un programa de actividades para todos los aficionados gracias a la colaboración de ROOW, un festival de actividades relacionadas con el mundo del motor en el que miles de seguidores acudirán al Circuit Ricardo Tormo para disfrutar del programa de ocio en el paddock y sus alrededores. La actuación del artista DJ Nano se suma a una oferta diseñada para todos los públicos, junto a un Demolition Derby inspirado en las competiciones norteamericanas.

Horarios

La jornada del sábado comienza con los entrenamientos oficiales y continúa con las sesiones de clasificación de Prototipos, Fórmulas, GT y GT4 hasta el mediodía. La primera carrera de Prototipos se celebra a las 12:30 horas y, a partir de ese momento, se disputan cinco carreras consecutivas hasta las 18:00 horas, cuando el artista DJ Nano actúa en el escenario principal del paddock.

El domingo la actividad se inicia a las 9:00 horas con la clasificación de Fórmulas. La segunda carrera de GT comienza a las 9:45, la segunda de GT4 a las 10:45 y la segunda de Fórmulas a las 11:45. A las 12:15 se abre el pit walk para todos los asistentes. Por la tarde se celebra la tercera carrera de GT a las 13:35, la tercera carrera de Fórmulas a las 15:00 y la tercera carrera de GT4 a las 16:00, que pone fin al programa deportivo del fin de semana.

Entradas

Las entradas están disponibles en la página web del Circuit y permiten el acceso al paddock durante todo el fin de semana para observar de cerca el trabajo de los equipos y los pilotos. La oferta de actividades se completa con food trucks, una amplia zona comercial, una exposición de coches personalizados y una gymkhana de drift abierta a los aficionados.

Noticias relacionadas

Las Winter Series aprovechan las condiciones metereológicas de los circuitos de España y Portugal para reunir a algunos de los equipos más destacados del automovilismo europeo en un formato alternativo al calendario estival. ROOW organiza su segundo evento en el Circuit tras el éxito obtenido en septiembre, cuando el público disfrutó de propuestas como un partido de fútbol disputado con coches y un balón de gran tamaño.