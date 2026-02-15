El Circuit Ricardo Tormo inaugura la temporada de carreras con las Winter Series

El Circuit Ricardo Tormo ha abierto su temporada de carreras con las Winter Series, un fin de semana en el que se han disputado nueve pruebas en el trazado valenciano y que también contó con una nueva edición del festival Roow.

El primer fin de semana de carreras del año del Circuit Ricardo Tormo ha estado marcado por la meteorología. El fuerte viento fue el protagonista y obligó a cancelar la jornada del sábado, desplazando toda la actividad al domingo, cuando se disputaron las sesiones clasificatorias y las carreras de las cuatro categorías de las Winter Series: Fórmula 4, GT, GT4 y Prototipos.

En Fórmula 4, el piloto belga Dries Van Langendonck, líder del campeonato y gran favorito del fin de semana, logró la victoria en la primera carrera tras dominar desde la pole hasta la bandera. Van Langendonck, que es piloto de la academia de McLaren, peleó por el triunfo también en la segunda prueba, pero sólo pudo ser tercero por detrás del polaco Aleksander Ruta y el británico Thomas Bearman, hermano del piloto de Fórmula 1 Oliver Bearman. En la última carrera, fue el alemán Arjen Kräling quien consiguió el triunfo por delante de Ruta y Bearman, con Van Langendonck en novena posición.

Carrera de Fórmula 4 Circuit Ricardo Tormo de Cheste este domingo. / Producciones Alcobendas

Carreras de GT

En la categoría GT de las Winter Series, en las carreras cortas, el israelí Ariel Levi (Audi R8 LMS GT3 Evo2) ganó la primera prueba y Marcus Clutton (McLaren 720s GT 3 Evo) consiguió la victoria en la segunda, mientras que la pareja formada por Kiano Blum y Niklas Kalus (Ford Mustang GT3) se impuso en la prueba larga.

El equipo SR Motorsport by Schnit zelalm (Mercedes-AMG GT4) fue el gran triunfador del fin de semana en GT4: Enrico Förderer ganó la primera carrera, Joel Mesch se impuso en la segunda y ambos lograron el triunfo en la prueba larga. Por su parte, Morten Stromsted fue el claro dominador en prototipos, consiguiendo las tres victorias.

ROOW

Los más de 13.000 aficionados que se desplazaron hasta el Circuit pudieron disfrutar de un nuevo evento de Roow, con zona de exposición de coches, gymkhana de drift, un demolition derbi y una vuelta al trazado al final de la jornada, entre otras cosas.

Una espectacular imagen de la prueba de Demolition Derbi / Producciones Alcobendas

El Circuit Ricardo Tormo volverá a convocar a los aficionados del automovilismo el próximo sábado 21 de febrero para la tercera cita de la temporada de la Porsche Sprint Challenge Southern Challenge.