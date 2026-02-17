CFMOTO INDE Aspar Team finaliza la pretemporada en Jerez con sensaciones positivas
Alonso y Holgado completan más de 300 vueltas y llegan a Tailandia con objetivos claros para la temporada 2026 de Moto2
El CFMOTO INDE Aspar Team ha cerrado la pretemporada 2026 en el Circuito de Jerez – Ángel Nieto con un balance muy positivo. David Alonso y Dani Holgado han aprovechado los últimos días de test para consolidar su trabajo, probar nuevas configuraciones y afinar su ritmo antes del arranque de la temporada en el Chang International Circuit, Tailandia.
Alonso demuestra consistencia y confianza tras más de 150 vueltas en Jerez
El piloto David Alonso ha completado cerca de 160 vueltas al trazado andaluz, registrando un mejor tiempo de 1:39.180, que le ha colocado en la octava posición de la clasificación general. A solo tres décimas del piloto más rápido, Alonso destacó por su constancia y por la tranquilidad adquirida tras los test: “Sigo trabajando en aspectos que podemos mejorar, pero afronto las carreras con mayor tranquilidad. He cambiado un poco mi estilo de pilotaje para ser más constante y el test ha sido muy positivo para empezar la temporada”.
La preparación de Alonso en Jerez incluyó la puesta en práctica de todo el trabajo desarrollado durante el invierno, enfocándose en mejorar la regularidad y adaptarse a la moto del CFMOTO INDE Aspar Team, buscando llegar a Tailandia con la mayor confianza posible.
Holgado prueba configuraciones y mantiene ritmo competitivo
Por su parte, Dani Holgado ha centrado su pretemporada en probar diferentes configuraciones para optimizar su rendimiento. El piloto español completó 154 vueltas, logrando un mejor registro de 1:39.564, igualando el récord oficial del circuito andaluz. Aunque su posición final fue la decimoquinta, la diferencia con el líder fue de apenas siete décimas, lo que refleja su buen ritmo sostenido.
“Ha sido un test muy positivo. Hemos comprobado muchos aspectos de la moto y del ritmo de carrera, y vamos a Tailandia con las ideas claras. Nos falta algo de velocidad en una vuelta y explosividad con neumático nuevo, pero es normal tras el parón invernal”, explicó Holgado.
Pretemporada que marca el rumbo de la temporada 2026
Con más de 300 vueltas completadas entre ambos pilotos, el CFMOTO INDE Aspar Team concluye la pretemporada con un plan de trabajo definido y objetivos claros. Los pilotos llegan a la primera cita de la temporada con confianza y estrategias ya ensayadas, buscando consolidar su rendimiento en la categoría intermedia de Moto2.
La acción en pista arrancará la próxima semana en el Chang International Circuit de Tailandia, donde Alonso y Holgado esperan trasladar las buenas sensaciones de Jerez a la competencia real, buscando posiciones destacadas desde la primera carrera.
