El 32º Rallye La Nucía abre inscripciones

La 32 edición del “Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca” ha abierto las inscripciones y ultima los detalles de la prueba que se disputará el 20 y 21 de marzo, siendo la prueba inaugural del Supercampeonato de España. El Rallye La Nucía vuelve a ser puntuable también para el International Iberian Rally Trophy (IIRT) y para el Campeonato de Rallyes de la Comunidad Valenciana, puntuando por primera vez para el recientemente creado Campeonato de Rallyes de la Región de Murcia

En la web del rallye (www.rallyelanucia.com) se pueden realizar las inscripciones hasta el 11 de marzo. El hecho de ser el rallye que estrena el calendario del Supercampeonato de España (S-CER) supone que por las carreteras alicantinas se verán a los principales candidatos a la victoria final, con nuevos equipos y vehículos. Será la cita en la que se empezarán a calibrar las posibilidades de cada uno y se establecerá el potencial de los que serán los protagonistas del certamen.

20 y 21 de marzo

El 32º Rallye La Nucía se disputará en dos etapas (viernes 20 y sábado 21) a través de un recorrido que se dará a conocer el próximo 4 de marzo, al tiempo que se publicará el road-book que permitirá conocer, con todo detalle, el recorrido de una prueba que acostumbra a discurrir por las reviradas carreteras del interior de la provincia de Alicante, una zona con gran afición y seguidores a los rallyes.

Cartel del 32º Rallye la Nucía. / SD

Dos Jornadas de Test

Adelantar, por otro lado, que en programa horario del 32 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ incluye dos jornadas de test. La primera, el lunes 16 de marzo, tendrá carácter privado y transcurrirá por la zona de Seguró-Safari, mientras que al día siguiente (martes 17 de marzo) se desarrollará el Test Day oficial y que, como en anualidades anteriores, tendrá lugar en los alrededores de la localidad de Busot.

Ceremonia de Salida: jueves 19 de marzo

El jueves 19 de marzo a las 20:00 horas, está fijada la Ceremonia de Salida del rallye, desde el pabellón de La Muixara de La Nucía, que un año más será la sede y acogerá el centro de operaciones de la competición en la Ciutat Esportiva Camilo Cano.

Se espera una destacada participación en la que será la primera prueba del calendario de S-CER y que afrontará la competición durante el viernes 20 y sábado 21 de marzo. Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER)

Reconocimientos

Añadir que los reconocimientos están reservados para los días 14 y 15 de marzo (Opción A) así como los días 18 y 19 de marzo (Opción B). El viernes 20 de marzo, por la mañana, los participantes inscritos participarán en el shakedown, en un tramo entre Callosa y Guadalest, en el que afinarán la mecánica en vistas a la competición, que arrancará a primera hora de la tarde de ese mismo día.