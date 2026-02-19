El MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana 2026 se presenta en la Diputación de Castellón

Esta mañana se ha presentado en la sede del Espai Cultural Obert de la Diputación de Castelló la edición 2026 del MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana, que arrancará el próximo viernes 27 de febrero.

El acto ha estado presidido por el diputado de Deportes de la Diputación de Castellón, Iván Sánchez, y ha contado con la presencia de la concejala de Deportes de Castellón, Maica Hurtado; la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat; el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó; y el presidente del Comité Organizador de la prueba, Fernando Lobón.

El MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana, que este año celebra su decimotercera edición, contará con dos días de duración en los que se recorrerán más de 500 kilómetros por toda la provincia. "Intentamos que cada año el Eco Rallye sea una fotografía muy potente de la provincia, porque Castellón es un escenario fantástico para acoger competiciones deportivas como esta", ha declarado Lobón. "El 40% del recorrido será nuevo y hemos recuperado carreteras que no se han visitado en los últimos cinco o seis años".

La prueba castellonense "es una competición referente a nivel internacional", ha destacado Iván Sánchez. Una idea que ha compartido Manuel Aviñó al señalar que "este año la prueba castellonense estrenará a nivel mundial un nuevo sistema de medición de los consumos desarrollado específicamente por la FIA".

Además, con el objetivo de acercar todavía más la competición a la ciudadanía, el Comité Organizador de la prueba castellonense ha decidido celebrar de nuevo la Ceremonia de Presentación tras el éxito que tuvo el año pasado, que tendrá lugar el viernes 27 de febrero a las 19:30 horas en la Plaza Mayor de la capital de la Plana. "Estamos deseosos de que llegue ese momento en la Plaza Mayor para dar el pistoletazo de salida y vivir esa experiencia irrepetible", ha indicado Maica Hurtado. En este sentido, Lobón agradeció expresamente el apoyo a la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, "porque siempre nos ha abierto las puertas del consistorio".

Por su parte, Susana Fabregat ha subrayado que "la Generalitat apuesta por este evento porque encarna valores que son también los nuestros: la sostenibilidad, el deporte y la innovación caminando juntos".

A nivel deportivo, cerca de 50 equipos de 12 nacionalidades distintas tomarán la salida en esta decimotercera edición. En lo que respecta al certamen internacional, han confirmado su participación los diez primeros clasificados de la pasada temporada de la FIA ecoRallye Cup, un grupo liderado por los actuales campeones, el sanmarinés Guido Guerrini y el polaco Artur Prusak. En el apartado nacional figuran inscritos, entre otros, los tres campeones de España 2025, entre los que se encuentran los castellonenses José Manuel Pérez Aicart y Javier Herrera, presentes en el acto de hoy.

Por último, Lobón ha querido hacer hincapié en el apartado sostenible de la cita. "Tras conseguir el año pasado la neutralidad de la huella de carbono por primera vez, adquirimos el compromiso de seguir siendo 100% neutros también en el futuro", declaró. "Además, damos la bienvenida a G02 by Global Omnium como Green Sponsor, lo que nos permitirá dar un paso más en nuestra apuesta por la sostenibilidad", ha declarado el Presidente del Comité Organizador.

MAHLE, Repsol, la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló y el Ajuntament de Castelló y Renault España encabezan la lista de patrocinadores y colaboradores en la que también figuran empresas como Circutor, Vimel Energy, El Corte Inglés, GO2 by Global Omnium, Record go Mobility, Reciplasa, Pamesa e instituciones como el Patronat d'Esports de Castelló, el Ajuntament de Oropesa y el Ajuntament de Onda.