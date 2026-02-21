Jaume Masià se corona en Philip Island sin oposición

¡Qué manera de arrancar la temporada para Jaume Masià! El piloto de Algemesí ha ganado la primera carrera de la Ronda Australia en el estreno del Mundial de Supersport 2026 a lomos de su Ducati. Masià que ya lanzó un aviso al lograr una gran Pole Position remató la faena con un triunfo incontestable. El valenciano se mostró muy fuerte durante la pretemporada y en Phillip Island no ha fallado en una carrera en la que Philip Oettl, segundo, acabó a más de cinco segundos de Masià y Oli Bayliss, que fue tercero a más de siete segundos.

Masià tuvo la sarten por el mango casi toda la carrera, pese a que Can Oncü se pusiera por delante al inicio. El de Algemesí rápidamente movió ficha y cogió un liderato que ya no soltaría ni nadie podría discutirle. Por detrás la pelea era dura, pero se resolvía con otra buena noticia para el motociclismo español, pues Albert Arenas y su Yamaha ascendían a la cuarta plaza tras batir a un Oncü que fue cayendo posiciones.

Este domingo Masià tendrá la oportunidad de lograr un triplete que supondría un golpe de autoridad en el Mundial de Supersport. El valenciano ya ha presentado su candidatura al título de manera oficial después de su primera temporada en la categoría, donde ya sumó sus primeras dos victorias y terminó tercero en el campeonato.