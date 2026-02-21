Lecuona acaba sexto en su estreno con Ducati en otro paseo de Bulega

Nicolo Bulega (Ducati Panigale V4R) ha dominado con autoridad la primera carrera de la primera cita del campeonato del mundo de Superbike, que se disputa este fin de semana en el trazado australiano de Phillip Island. Su compañero, el valenciano Iker Lecuona, terminó en la sexta plaza en su estreno con el equipo italiano. Menos suerte tuvieron Álvaro Bautista y Xavier Vierge, que no terminaron la carrera por sendas caídas.

Desde el mismo momento que comenzó la carrera de Superbike, el italiano Bulega, autor del mejor tiempo de entrenamientos, se puso al frente de la carrera, tirando con un fuerte ritmo para distanciarse de todos sus rivales, entre los que destacaban el italiano Yari Montella (Ducati Panigale V4R) y Alex Lowes (Bimota KB998).

En apenas un par de vueltas Nicolo Bulega ya contaba con más de un segundo de ventaja sobre su inmediato perseguidor, Montella, mientras que Alex Lowes comenzó a tener problemas con el italiano Lorenzo Baldasarri (Ducati Panigale V4R), que se fue acercando a él hasta superarlo en la cuarta vuelta de carrera.

El desarrollo de la prueba fue prácticamente el mismo vuelta tras vuelta, pues Nicolo Bulega acumuló tras segundos de ventaja en el ecuador de la carrera, con Yari Montella y Lorenzo Baldasarri consolidando la segunda y tercera posición, respectivamente.

Por detrás de ellos, el italiano Alex Bassani (Bimota KB998) sujetaba al británico Sam Lowes (Ducati Panigale V4R), mientras se acercaba hasta ellos Iker Lecuona, en una constante remontada desde el principio de la carrera.

Otro protagonista negativo de la carrera fue el español Xavier Vierge (Yamaha YZF R1), que se fue por los suelos cuando intentaba 'cazar' al británico Alex Lowes a seis vueltas del final y se caía a gran velocidad en la curva cuatro del trazado australiano.

Al término de las 22 vueltas de carrera, la victoria de Nicolo Bulega resultó inapelable, por delante de sus compatriotas Yari Montella y Lorenzo Baldasarri, con Iker Lecuona como el mejor español sexto, por detrás del británico Sam Lowes en su primera carrera en Superbikes, y el portugués Miguel Oliveira (BMW M 1000 RR), en la octava plaza.