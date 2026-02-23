Doblete de Marczak en la Porsche Sprint Challenge Southern Europe en el Ricardo Tormo

El Circuit Ricardo Tormo celebró la tercera cita de la temporada de la Porsche Sprint Challenge Southern Europe, en la que el neerlandés Milan Marczak fue el gran protagonista al lograr la victoria en las dos carreras disputadas.

La Porsche Sprint Challenge Southern Europe, el certamen monomarca de invierno de la firma alemana, hizo parada en el Circuit para disputar la penúltima cita de su campaña. Tras celebrar el viernes los primeros entrenamientos libres, el sábado tuvo lugar las sesiones clasificatorias y las carreras de las dos categorías que conforman el campeonato, Sport y Club.

Categoría Sport

Milan Marczak fue el claro triunfador de la jornada al conseguir un doblete en la categoría Sport. El piloto neerlandés, que logró la Pole, se impuso en la primera prueba tras liderar de semáforo a bandera sin dar opción a sus rivales. Por detrás, la lucha por el podio estuvo muy reñida entre el chipriota Tio Ellinas y el estadounidense Alex Reiman, que terminó con Ellinas por delante. En la segunda carrera, Marczak volvió a liderar todas las vueltas para conseguir su segundo triunfo en el Circuit, mientras que el neerlandés Hjelte Hoffner y el brasileño Matheus Ferreira completaron el podio.

Con sus dos victorias en el Circuit, Marczak es el nuevo líder del campeonato, ya que el neerlandés Wouter Boerekamps, que llegaba primero a Cheste, sólo pudo ser cuarto en la primera prueba y quinto en la segunda.

Categoría Club

En la categoría Club, destinada a pilotos amateurs, el venezolando Javier Ripoll se impuso en la primera carrera al superar al líder del campeonato, el dominicano Joel Monegro, que partía desde la Pole. Ripoll dominó gran parte de la última carrera, hasta que Monegro le adelantó tras cometer un error. Monegro amplió así su ventaja al frente del campeonato, que se decidirá dentro de dos semanas en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Próxima cita

El Circuit Ricardo Tormo volverá a convocar a los aficionados el fin de semana del 7 y 8 de marzo, con la celebración del Racing Legends, en el que se homenajeará al ganador del Gran Premio de la Comunitat Valenciana de 2006 de MotoGP Troy Bayliss. Las entradas ya están disponibles en la web del Circuit.