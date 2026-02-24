Pamesa Cerámica renueva con el MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana como patrocinador oficial.

Pamesa Cerámica, empresa líder en el sector cerámico, refuerza un año más su compromiso con el mundo del deporte y la sostenibilidad renovando su patrocinio oficial con el MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana. Mediante este acuerdo, la compañía castellonense consolida su apuesta por iniciativas alineadas con la innovación y la minimización del impacto medioambiental.

Pamesa, reconocida por su elevada capacidad productiva y su constante apuesta por la innovación, abandera desde hace años un firme compromiso con la sostenibilidad en todos los ámbitos de su actividad. Unos valores de liderazgo y responsabilidad que continúan encontrando un claro reflejo en el MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana, una cita con la que comparte el objetivo común de generar un legado sostenible y duradero.

Evento sostenible

Al igual que Pamesa, el MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana continúa liderando el camino hacia la sostenibilidad dentro del automovilismo, alcanzando hitos que lo han convertido en una referencia a nivel internacional. La prueba castellonense se ha consolidado como la primera competición automovilística española totalmente neutra en huella de carbono, un hito que refleja una estrategia integral orientada a la reducción, medición y compensación de emisiones, con el objetivo de generar un legado sostenible alineado con los estándares internacionales en materia medioambiental.

Este reconocimiento se suma a otros logros destacados de su trayectoria, como haberse convertido en 2021 en la primera competición automovilística del mundo impulsada íntegramente por energías 100% renovables, ser la primera prueba española en realizar una medición solvente de su huella de carbono o consolidarse como el primer eco rallye del mundo en obtener la FIA Environmental Accreditation en 2024.

A nivel deportivo, Pamesa cuenta con una sólida política de Responsabilidad Social Corporativa en la que el deporte constituye uno de sus pilares fundamentales. Este compromiso se materializa en el apoyo continuado a clubes, disciplinas y deportistas, ampliando año tras año su implicación en el fomento de los valores deportivos.

"Estamos muy contentos de anunciar la renovación de nuestro acuerdo con Pamesa Cerámica", reconoció el presidente del Comité Organizador de la prueba, Fernando Lobón. "Pamesa es una de las marcas líderes en un sector tan importante en la provincia de Castellón como es el cerámico e impulsa desde hace años propuestas muy innovadoras en el ámbito de la sostenibilidad. Es el mejor representante de la industria cerámica provincial que podríamos tener".

Fechas y patrocinios

La decimotercera edición del MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana dará comienzo el viernes 27 de febrero con la participación de los mejores especialistas nacionales e internacionales de la disciplina. La prueba contará con un recorrido de más de 500 kilómetros por la provincia de Castellón y volverá a acercarse al público con la celebración de la Ceremonia de Presentación en la Plaza Mayor de Castellón, con la presencia de autoridades y representantes de las empresas patrocinadoras. El rallye concluirá el sábado por la noche en el Hotel Luz Castellón con la entrega de premios.

MAHLE, Repsol, la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló, el Ajuntament de Castelló y Renault España encabezan la lista de patrocinadores y colaboradores en la que también figuran empresas como Circutor, Vimel Energy, El Corte Inglés, GO2 by Global Omnium, Record go Mobility, Reciplasa, Pamesa e instituciones como el Patronat d'Esports de Castelló, el Ajuntament de Oropesa y el Ajuntament de Onda.