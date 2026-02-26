El Campeonato de España de Trial arranca este domingo en La Nucía

“La Nucía, Ciudad del Deporte” albergará este domingo 1 de marzo la primera prueba puntuable del Campeonato de España de Trial 2026. 152 pilotos participarán en esta prueba que contará con 10 espectaculares zonas, entre los que destaca Berta Abellán, campeona del mundo de Trial 2025. La entrada para el público será gratuita.

Será la duodécima ocasión en la que La Nucía sea sede del Campeonato de España de Trial (CET), la primera fue en 2006. En la presentación del Campeonato de España de Trial (CET) de La Nucía han participado Salva Aguado, delegado Trial FMCV; Juan José González, presidente Club Off Road La Nucía; José Luis Berenguer, presidente de la FMCV y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Esta prueba del Campeonato de España de Trial (CET) de La Nucía está organizado por la Real Federación Española de Motociclismo, la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana, el Club Off Road La Nucía con la colaboración de Consejo Superior de Deportes, Diputación de Alicante, Generalitat Valenciana, Fundación Trinidad Alfonso- Comunitat de l’Esport y Ayuntamiento de La Nucía.

12º Nacional en La Nucía

Esta prueba de 2026 será la duodécima ocasión en la que La Nucía sea sede del Campeonato de España de Trial (CET), la primera fue en 2006. En esta edición de 2026 esta prueba del Nacional en La Nucía será la primera puntuable del CET y tendrá las siguientes categorías: TR2, TR3, TR4, TR5 A, TR5 B, Junior, Cadete 125cc., Cadete (Copa), Femenino TR1, Femenino TR2, Juvenil A, Juvenil B, Veterano A, Veterano B.

10 zonas y dos áreas de competición

La competición comenzará el domingo 1 de marzo a las 9 horas. Habrá dos áreas de competición diferentes con 10 zonas cada una, a los que los pilotos deberán completar 2 vueltas durante una intensa jornada de competición. La primera área (“Moli”) contará con 10 zonas para las categorías: Tr5, juvenil, veteranos y féminas. La segunda área (“Serreta”) más técnica tendrá 10 zonas para las categorías: TR2, TR3, TR4, Junior y Cadete.

Rueda de prensa con Berta Abellán

El viernes a las 15:00 horas será la apertura del Padock en el parking del Pabellón Muixara. El sábado 28 de febrero se realizarán las verificaciones y entrenamientos oficiales y a las 18:00 hora la rueda de prensa previa del Campeonato de España de Trial con la presencia de los pilotos: Marc Piquer (3º Campeonato de España de Trial 2025 -categoría Tr2-), Berta Abellán (Campeona del mundo de trial 2025 -categoría WomenGP-), María López (4ª Campeonato de España de Trial 2025 -categoría Femenina TR1-), Abril Montserrat (3ª Campeonato de España de Trial 2025 -categoría Femenina TR 1), Gaël Hernández (2º Campeonato de España de Trial 2025 -categoría Cadete 125), que será retransmitida en directo por Instagram por @rfme_oficial.

Modificaciones del Reglamento CET 2026

Categorías

Anteriormente, la categoría TR5 incluía a los pilotos hasta los 34 años, pasando a partir de los 35 años a la categoría Veterano A.

Tras la revisión del reglamento, se modifican los tramos de edad, estableciéndose que las categorías Veterano A y Veterano B pasan a ser a partir de los 45 años.

Como consecuencia, se amplía la categoría TR5, permitiendo la participación en la misma hasta los 45 años.

De este modo, se crean dos subcategorías dentro de TR5:

TR5A

TR5B, correspondiente al nivel de menor dificultad dentro de la categoría TR5.

Tiempo máximo autorizado

El tiempo máximo para completar la primera vuelta (desde el control horario de salida hasta el de llegada) será aprobado por el Jurado de la Prueba hasta un máximo de 2 horas y 30 minutos, siendo el tiempo total máximo de 4 horas y 30 minutos.

El Jurado podrá modificar estos tiempos por razones de seguridad o en función de las características específicas de la competición.

Penalizaciones

Se incorpora como definición de fiasco el hecho de que el piloto o la motocicleta rompan o derriben cualquier señalización o cinta de la zona en la que se encuentre.

Asimismo, se establece una penalización extra para piloto o mochilero —incluidos aquellos que utilicen dorsales de Marca y Jefe de Equipo— en caso de mostrar vídeos o pruebas gráficas al juez de zona.

El comienzo de la temporada 2026 del Campeonato de España de Trial pone en marcha un campeonato técnico y exigente que reúne a pilotos de distintas generaciones y niveles, con novedades reglamentarias que buscan mejorar la competición.