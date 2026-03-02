El MAHLE Eco Rallye de la Comunitat Valenciana corona a José Manuel Pérez Aicart y Javier Herrera

El MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana 2026 ya tiene a sus ganadores. La decimotercera edición puso el punto y final con una ceremonia de premios celebrada en el Hotel Luz Castellón. Previamente, fue el momento para as mediciones de los consumos tanto de los modelos eléctricos como de los coches de las categorías híbridas.

En cuanto al ámbito deportivo, los castellonenses José Manuel Pérez Aicart y Javier Herrera (Hyundai Inster), se alzaron con el primer puesto de la FIA ecoRallye Cup al imponerse a los checos Michal Zdarsky y Jakub Nabelek (Hyundai Kona) que fueron segundos. El podio lo conpleraron la pareja formada por el sanmarinés Guido Guerrini y el polaco Artur Prusak (Kia e-Niro).

El coche de los ganadores, Ahicart y Herero. / JUANJO AVINO

En la categoría de eléctricos del Campeonato de España de Energías Alternativas-RACE, los protagonistas fueron también el de Vinaròs Aicart y el de Castelló Herrera, seguidos de los portugueses Eduardo Carpinteiro y José Carlos Mendes (Kia EV4) y de Eneko Conde y Carlos Sergnese (Kia EV6 GT), que completaron este primer podio de la temporada en el certamen nacional.

Entre los híbridos enchufables fue el equipo de José Antonio Luján y Carles Sasplugas (Jaecoo 7 SHS), el que se alzó con la victoria. La segunda posición recayó en manos de Laura Aparicio y Jorge Garcés (Toyota RAV4 Plug-in), y finalmente la pareja formada por Ángel Santos y David Sánchez (Toyota RAV4 Plug-in) fue tercera.

Reconocimiento a Climent

En lo que se refiere a los híbridos, el podio estuvo ocupado por Luis Climent y Óscar Ferreira (Renault Clio Hybrid E-Tech) en primera posición por delante de Jorge Enrique Prado y Jesús Valenzuela (Toyota Aygo X Cross Hybrid). El trío ganador lo cerró en tercera posición Nicolás Abella y Alberto Martínez (Toyota Aygo X Cross Hybrid). En ese sentido, Luis Climent recibió un galardón que le distingue como leyenda tras su larga trayectoria profesional y por ser uno de los participantes más fieles de la prueba, al haber participado en todas las ediciones desde el inicio de la competición castellonense.

Este año como novedad, se inauguró el Trofeo Repsol, que fue alas manos de Michal Zdarsky y Jakub Nabelek. Por otro lado, el Trofeo MAHLE que premia al mejor regularista en el TR+ fue en la categoría de eléctricos para Eduardo Carpinteiro y José Carlos Mendes, mientras que en híbridos enchufables los ganadores fueron Laura Aparicio y Jorge Garcés, y Luis Climent y Óscar Ferreiro hicieron lo propio en híbridos.

Foto de familia final. / JUANJO AVINO

La entrega de premios

La entrega de premios corrió a cargo del vicepresidente de MAHLE Electronics, William Fabre; el gestor senior de acuerdos estratégicos y movilidad eléctrica de Repsol, Álvaro Borges; el responsable de desarrollo de negocio de VIMEL, Nacho Pérez del Pozo; el concejal de Deportes de Onda, José Vicente Iserte; el presidente de la comisión de Energías Alternativas de la Real Federación Española de Automovilismo, Alberto González; el FIA ecoRallye Cup manager, Olivier Steveny; el coordinador del campeonato de la Copa Kobe ECO, Ángel Santos; y el presidente del Comité Organizador, Fernando Lobón.