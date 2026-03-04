Diez tramos y 124,7 kilómetros contra el crono forman el recorrido del 32 Rallye La Nucía

Diez tramos y 124,7 kilómetros configuran el trazado del 32 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’, dado a conocer por el Automóvil Club AIA, organizador de la prueba que se desarrolla del 16 al 21 de marzo y que transcurre por una treintena de municipios de la provincia de Alicante. El recorrido mantiene la estructura de la pasada edición, en el que el rallye cerró el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER), el pasado mes de noviembre. Serán dos especiales menos que 2025 y el recorrido también incluye menos kilómetros contra el crono. La prueba estrena S-CER y es también puntuable para la Internacional Iberian Rallye Trophy (IIRT) y los certámenes autonómicos de la Comunidad Valenciana y Murcia.

Se prevé una prueba de gran intensidad, en la que cada equipo deberá emplearse a fondo para cumplir las metas fijadas en esta cita inaugural del calendario. La competición comenzará el jueves 19 de noviembre con el acto oficial de salida, programado a las 20 horas desde el pabellón La Muixara de la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía. Al día siguiente se celebrará el shakedown, que se disputará en el tramo comprendido entre Callosa y Guadalest (3,64 kilómetros)

Con salida desde el parque de asistencia de La Nucía (14:30 horas), el viernes arranca la competición con la disputa a partir de las 15:53 horas del TC-1 Pego-Vall d’Ebo (9,401 km) y a continuación se afrontará Castells.Famorca-Fageca-Quatretondeta, de 14,915 kilómetros, tras lo cual los participantes pasarán por las asistencias en La Nucía, para disputar, a partir de las 20:05 horas estos mismos dos tramos y regresar al parque de asistencia de La Nucía, donde finalizará la primera de las dos etapas de la que consta la competición.

Mapa recorrido rallye. / SD

La segunda etapa se afrontará el sábado, con un recorrido de 312 kilómetros, de los cuales 76,1 serán de competición. Los tres tramos de esta segunda etapa se afrontarán dos veces cada uno, con salida desde el parque cerrado que estará ubicado en la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía, a partir de las 8:30 horas. Los participantes afrontarán seis especiales completamente diferentes a las de la jornada anterior. El primer tramo se denomina Benasau-Gorga (9,546 kilómetros) y empieza a las 9:41 horas. Seguirá el Penáguila-Relleu, el más largo de esta edición, con 21,179 kilómetros. A continuación afrontarán el TC-7, Guadalest-Callosa (7,328 kilómetros), que en la primera de las pasadas tendrá puntos extra, pues será el TC+. Ya por la tarde, los mismos tramos de la mañana, a partir de las 14:41 horas desde la Ciutat Esportiva Camilo Cano y con idéntico orden. El TC8 Benasau-Gorga empieza a las 14:32 horas. El rallye está previsto concluya en La Nucía poco después de las seis de la tarde. Alcoy, Benidorm y La Nucía acogerán los tres reagrupamientos previstos, mientras que Pego y Relleu serán escenario de sendos controles de paso.

Noticias relacionadas

Señalar que a partir de la publicación del recorrido queda prohibido a los equipos participantes el reconocer los tramos, salvo en los días específicamente previstos. Para el cumplimiento de esta norma la organización establecerá controles para evitar los reconocimientos no autorizados. Añadir que está prevista, como preámbulo a la prueba, la celebración de dos jornadas de test, uno en Seguró (lunes 16 de marzo) y otro en Busot (martes 17).