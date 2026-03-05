Campos Racing comienza la defensa del título de FIA F3

La defensa del título logrado por Campos Racing en la clasificación de equipos de FIA Formula 3 en 2025 comienza este próximo fin de semana en el Albert Park Circuit de Melbourne. Será la primera prueba de fuego para la escudería de Alzira que estrena tripleta en la categoría con el objetivo de reeditar la soberbia campaña pasada, donde no solamente se consiguió el entorchado por equipos, sino también el subcampeonato, la tercera y la séptima plaza en lo que a pilotos se refiere.

El reto es apasionante, pero se cuentan con los mimbres necesarios para hacerlo. Théophile Naël lucirá en su monoplaza el dorsal número uno, mientras Ugo Ugochukwu portará el 2. Junto al francés y el estadounidense estará en esta ocasión Patrick Heuzenroeder, el australiano que sustituye provisionalmente a Ernesto Rivera, quien se encuentra todavía convaleciente de una lesión en la espalda sufrida en una carrera preparatoria este pasado invierno.

Brillantes en los tests

Los test de post temporada, celebrados en el último tramo del año pasado, dejaron un excelente sabor de boca tanto a Campos Racing como a sus pilotos. Fueron los más veloces en Barcelona y Jerez y también se situaron entre los mejores en Imola. Ya en este 2026, donde toda la caravana se desplazó hasta el Circuit de Barcelona-Catalunya, tanto Naël como Ugochukwu sobresalieron por su ritmo en las simulaciones de clasificación y carrera. Heuzenroeder, con mucho menor kilometraje en un monoplaza de F3, también cuajó una grata impresión en su adaptación a la categoría.

Ugo Ugochukwu lucirá el número 2 en su monoplaza. / Campos Racing

Favoritos

Naël y Ugochukwu prometen ser dos serios aspirantes a todo en FIA Formula 3, cumpliendo ambos su segunda temporada en la categoría. Naël, nacido en la localidad gala de Saint-Étienne, logró el pasado año tres podios mostrando una clara tendencia al alza en términos de prestaciones conforme avanzaba la temporada. Lo mismo cabría decir de Ugochukwu, quien subió al cajón por partida doble, y el estadounidense acabó como uno de los pilotos que más destellos de calidad dejó para la posteridad en los compases finales. Heuzenroeder, con la motivación extra que supone correr ante los tuyos, también será otro piloto que habrá que tener en el radar para este estreno por todo lo alto en Melbourne.

Diferencia horaria en Albert Park

Al igual que en 2025, las hostilidades de FIA Formula 3 comenzarán en tierras australianas, en el Albert Park Circuit, que es un terreno similar a las arenas movedizas por su condición de trazado urbano. Y es que tanto las escapatorias, con zonas de grava que impiden retornar a pista, como algunos muros bastante próximos al asfalto, pueden dar buena cuenta de los incautos. Con sus 5.278 metros de longitud, es un circuito bastante técnico, sobre todo por su escaso agarre en la jornada del viernes debido a la suciedad depositada en el asfalto. En lo que a reglajes se refiere, es importante contar con un coche estable en las frenadas y competitivo en términos de tracción.

El australiano Patrick Heuzenroeder sustituye provisionalmente a Ernesto Rivera. / Campos Racing

Respecto al programa horario, y dada la distancia con España, los entrenamientos libres arrancarán el jueves por la noche a las 22:50. La sesión de clasificación tendrá lugar en la madrugada del jueves al viernes, a las 4:00. Ya el sábado, la carrera al sprint está prevista a la 1:15 mientras la carrera será también el sábado, aunque en horario nocturno: 22:50. Todos los horarios están indicados en hora española. Toda la acción en pista podrá seguirse en directo a través de DAZN.

Adrián Campos (Team Principal de Campos Racing)

“Tras el título logrado el año pasado en la clasificación de equipos y el subcampeonato y la tercera posición en la de pilotos, todos en Campos Racing afrontamos con la máxima motivación este 2026. Hace ya bastantes meses desde la última carrera oficial, aunque hemos sido bastante sólidos en los diferentes test colectivos celebrados. Confiamos en todo el trabajo que hemos desarrollado, tanto en pista como de análisis de datos en nuestra sede. Contamos con dos pilotos como Ugo y Théophile que están llamados a ser protagonistas este año, e igualmente seguro que Patrick rinde a un excelente nivel sustituyendo a Ernesto. Será importante saber gestionar este primer circuito urbano que nos aguarda, no cometer fallos, aprovechar nuestras oportunidades y salir de Melbourne con el máximo botín de puntos que podamos pues hay que sumar desde el principio.”