Troy Bayliss, baja para el Racing Legends

El Circuit Ricardo Tormo informa de que, finalmente, Troy Bayliss no podrá participar en el evento Racing Legends previsto para el 7 y 8 de marzo, debido a circunstancias ajenas al piloto australiano relacionadas con la situación del transporte aéreo internacional. Pese a la confirmación de la ausencia uno de los protagonistas del evento, el Racing Legends continuará con su actividad recordando el Gran Premio 2006 en el que el norteamericano Nicky Hayden se proclamó Campeón del Mundo de MotoGP por delante del gran favorito Valentino Rossi.

Además, la pista se llenará de acción con la competición de motociclismo de la Copa de España de Clásicas y con el Trofeo de Regularidad de la Comunidad Valenciana de automovilismo. Además, las motos de gran premio protagonizarán dos exhibiciones por día, los fórmula vintage nos recordarán las carreras del pasado y los desfiles de camiones y de turismos participantes ocuparán la pista.

El Racing Legends ofrecerá, como cada año, un fin de semana lleno de actividad, historia y pasión por el motor.

Racing Legends llenará el Circuit Ricardo Tormo con casi mil vehículos de época. / DASTMEDIA

Disfraces, charlas y concentraciones

El paddock, abierto para todos los aficionados, también tendrá un ambiente retro. La organización de Racing Legends invita a los aficionados a disfrazarse y ambientar así el evento. Las mejores caracterizaciones tendrán premios económicos y entradas de MotoGP tras un desfile por el escenario principal del evento.

Los pilotos Jorge Martínez Aspar, Rubén Xaus, Juan Bautista Borja y el periodista Miguel Ángel Rosello participarán el sábado en la charla que recuerda el Gran Premio de 2006 a las 13:00 horas.

En la jornada del domingo el protagonismo será para el valenciano Jaume Masià que descubrirá su escultura en la rotonda de acceso al Circuit a las 12:30 y posteriormente, a las 13.00 participará en una charla junto con Manuel Champi Herreros, Héctor Faubel, Julián Miralles y Dani Holgado.

Además, más de 200 Mercedes SLK se reunirán en la concentración del Club SLK Valencia para conmemorar el 30 aniversario de este espectacular roadster de la firma alemana.

Música en directo, exposiciones de vehículos, actividades infantiles, seguridad vial y una amplia exposición de camiones de época completan la oferta del Racing Legends.

Las entradas están a la venta en la página web oficial del Circuit Ricardo Tormo y en las taquillas del Circuit en el aparcamiento P1 tanto el sábado como el domingo desde las 9:00 horas.