El Circuit Ricardo Tormo recuerda el Gran Premio de 2006 en el Racing Legends

El Circuit Ricardo Tormo celebra este fin de semana su tradicional Racing Legends en el que se ha recordado el Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP de 2006 y a su ganador, Troy Bayliss. Además, cientos de vehículos clásicos se han dado cita en el Circuit en la XII edición del Racing Legends.

Con motivo del vigésimo aniversario del Gran Premio de la Comunitat Valenciana de 2006, el Circuit ha homenajeado a Troy Bayliss, ganador de la prueba de MotoGP de ese año. Bayliss logró la victoria en esa carrera, en la que Valentino Rossi, que llegaba líder del campeonato, se fue al suelo y Nicky Hayden se proclamó campeón del mundo. El piloto australiano tenía previsto asistir, pero el conflicto bélico en Oriente Medio ha imposibilitado que pudiera viajar y recibir el homenaje del Circuit.

Como parte del tributo al Gran Premio de 2006, se ha celebrado un coloquio en el que han participado el narrador de televisión Miguel Ángel Roselló, los expilotos Rubén Xaus y Batiste Borja, el cuatro veces campeón del mundo Jorge Martínez Aspar y el director general del Circuit Nicolás Collado.

La Ducati de Troy Bayliss, entre las motos históricas expuestas en el Circuit Ricardo Tormo. / byKuco

Los recuerdos del Gran Premio de 2006

“Rossi veía el Mundial ganado, llegaba con mucha confianza, pero también con mucha presión, mientras que Hayden llegaba en una situación muy diferente. Bayliss venía de Superbike, sin nada que perder, para disputar la última carrera de la temporada de MotoGP con Ducati. Estaba muy motivado, era un pista favorable para él y para la Ducati, había rodado mucho aquí… Se juntó todo, fue muy competitivo, no cometió ni un error y lideró de principio a fin, algo que no era tan usual en esa época”, ha recordado Rubén Xaus, que fue compañero de equipo de Bayliss en Superbikes.

Jorge Martínez Aspar ha recordado las victoria de Álex de Angelis en 250cc y de Héctor Faubel en 125cc. "Además ese año conseguimos nuestro primer título como equipo, el de Álvaro Bautista en 125cc. En EL Circuit Ricardo Tormo siempre nos ha ido bien y espero que siga siendo así" ha indicado el cuatro veces campeón del mundo valenciano.

Una de las motos clásicas que rodaron este sábado en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. / byKuco

“El Gran Premio de 2006 se vivió con especial ilusión. El título de Hayden era algo que no esperábamos. Todos pensábamos que iba a ganar Rossi y estaba todo preparado para ello, pero así es el motociclismo”, ha comentado el director del Circuit Nicolás Collado.

Más actividades y guinda con Jaume Masià

A lo largo de todo el día, el Circuit ha acogido diferentes exhibiciones de motos clásicas, motos de Grandes Premios, coches y camiones clásicos, en la que es la mayor concentración de vehículos clásicos de la Comuntat Valenciana. La actividad en pista la ha cerrado un desfile de todos los camiones participantes.

Noticias relacionadas

El domingo, el Circuit homenajeará a Jaume Masià, campeón del mundo de Moto3 en el año 2023. El piloto de Algemesí descubrirá su busto en la rotonda del Circuit, se celebrará un coloquio sobre los campeones de motociclismo valencianos y se celebrarán las carreras de Clásicas de Motociclismo y el Trofeo de la Regularidad.