El Rallye La Nucía cierra la inscripción con una participación de verdadero lujo

El 32 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ ha cerrado la inscripción con 61 equipos y un altísimo nivel entre los participantes, en una prueba que se desarrollará del 16 al 21 de marzo y que es la primera puntuable para el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) 2026, también para el IIRT (International Iberian Rally Trophy) y los certamenes autonómicos de Valencia y Murcia. La prueba, que transcurre por una treintena de poblaciones de la provincia de Alicante, está organizada por el Automóvil Club AIA.

Protagonistas de lujo

Cerradas las inscripciones de forma provisional, hasta 17 vehículos de la categoría R2, los también conocidos como Rally2 y considerados coches punteros en el Supercampeonato de España de rallyes, figuran entre los que afrontarán el exigente trazado del 32 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’.

Estarán en el parque de salida del rallye la práctica totalidad de los pilotos que configuraron en la pasada edición el Top10 de la carrera. No lo hará el ganador de la pasada edición y subcampeón del S-CER 2025, Javier Pardo, quien no tiene cerrado un programa completo. Quien no faltará a la cita es el vigente campeón del supercampeonato, Cohete Suárez (Skoda Fabia RS) y ganador en La Nucía en 2020 y 2023. Otro, que se ha impuesto en esta prueba, Pepe López –venció en 2022– buscará revalidar éxitos con el Hyundai i20N oficial. Tampoco hay que descartar, para nada, a Iván Ares (Toyota GR Yaris), ganador de la edición de 2017 y segundo aquí el año pasado. Lo mismo que a Jorge Cagiao, que rozó el triunfo hace un año – acabó tercero– y que estará en la salida al volante de un Citroën C3 Rally2 del Team Recalvi.

En el capítulo de pilotos foráneos, habrá que estar pendiente de lo que es capaz Philip Allen. El británico correrá con el Toyota GR Yaris con el que tiene previsto disputar la temporada completa del European Rally Championship. La Nucía será, para él, una excelente toma de contacto con el asfalto y su nuevo vehículo. Peláez, Moreno, Francoli… que acabaron la pasada edición entre los diez primeros, son también pilotos a tener en cuenta, al igual que –nunca hay que descartarlo– el piloto de la tierra, Miguel Fuster que figura en el palmarés de la prueba alicantina –la ganó en 2018– y que afronta con nuevas ilusiones esta cita con un Skoda Fabia RS del Recalvi Team. En definitiva, una inscripción de verdadero lujo que promete gran emoción y competitividad.

Competición

A los citados, hay que añadir a los competidores de las tres copas monomarca confirmadas: Clio Trophy Spain, Desafio Peugeot y Copa Hyundai i20N. Las competiciones monomarca afrontan también su primera prueba de la temporada, lo que garantiza una participación nutrida y, como siempre muy reñida, dada la igualdad mecánica.

Recordar que el rally estará compuesto de diez tramos y 124,7 kilómetros. El recorrido mantiene la estructura de la pasada edición. Serán dos especiales menos que 2025 y el recorrido también incluye menos kilómetros contra el crono.