Dany Torres: “En el Roig Arena el público vivirá el freestyle mucho más de cerca”

Valencia se prepara para recibir una de las citas más espectaculares del motociclismo acrobático. El Freestyle World Tour hará parada el próximo 21 de marzo en el Roig Arena, donde algunos de los mejores pilotos del panorama internacional pondrán a prueba sus límites con saltos imposibles y acrobacias sobre dos ruedas.

Entre ellos estará Dany Torres, uno de los grandes nombres del freestyle motocross en España. El piloto andaluz, campeón del mundo del Red Bull X-Fighters, ha sido durante años uno de los referentes de esta disciplina, destacando por un estilo combativo y atrevido que le ha convertido en uno de los riders más reconocidos del circuito. Antes de su regreso a Valencia, atiende a Superdeporte para hablar sobre el evento, su momento actual sobre la moto y lo que espera del público valenciano.

Será tu primera vez en este estadio. ¿Qué supone para ti saltar en Valencia con el Freestyle World Tour?

“Será mi primera vez en este estadio y tengo muchas ganas de volver a saltar en Valencia de la mano del Freestyle World Tour. Siempre es especial volver a esta ciudad”.

¿Qué se va a encontrar el público que nunca ha visto este espectáculo?

“La gente va a ver un espectáculo único, lleno de adrenalina, con muchos saltos y muchas acrobacias en el aire encima de la moto. Es un show pensado para todo tipo de edades”.

¿Cómo cambia la experiencia al actuar en un recinto tan grande y cercano como el Roig Arena?

“El recinto donde hacemos freestyle es importante porque muchas veces estamos muy lejos del público y el ambiente no se vive igual. En otras ocasiones, como ahora en el Roig Arena, la gente lo vivirá mucho más de cerca, más encima de los pilotos y de las motos. Creo que para el público es mucho más espectacular y para los pilotos también”.

¿Conocías ya las instalaciones del Roig Arena?

“Me han hablado de él, aunque todavía no lo he visto en vídeo. Sé que es un pabellón donde pueden entrar unas 14.000 o 15.000 personas aproximadamente, así que es un recinto bastante grande para llenarlo y disfrutar con la gente”.

El freestyle combina competición y espectáculo. ¿Dónde está el equilibrio entre ambas cosas?

“Es un espectáculo. A la vez que tienes la concentración para hacer los trucos, los pilotos intentamos siempre conectar con el público. Está la parte de competición, pero también la parte de show y exhibición para que la gente se divierta. Cuando conectas con el público y haces que formen parte del evento, el espectáculo es todavía mayor”.

Muchos dicen que para hacer estos saltos hay que estar un poco loco. ¿Es así?

“Eso es lo que dice mucha gente, pero yo creo que es todo lo contrario. Hay que estar muy cuerdo, muy pendiente de todo el movimiento y tener una concentración del 200% para no fallar ningún truco”.

¿Qué pasa por tu cabeza segundos antes de lanzarte por la rampa?

“En ese momento la concentración es muy alta. Nos evadimos un poco de todo lo que nos rodea. Cuando aterrizamos y termina la ronda es cuando conectamos más con el público, porque baja un poco la concentración y ya sientes el ambiente”.

¿En qué momento de tu carrera te encuentras actualmente?

“Me retiré hace unos tres años aproximadamente porque tuve muchas operaciones de rodilla en un periodo de dos años. Ahora mismo disfruto mucho encima de la moto. Creo que estoy en un momento bastante bueno, porque lo que hago lo disfruto y no tengo la presión que tenía antes. Cuando uno compite sin presión, las cosas salen mejor y también te diviertes más”.

Has sido uno de los pilotos que ha abierto camino en este deporte en España. ¿Qué significa para ti ser un referente?

“Es un orgullo poder formar parte de la evolución del freestyle. Ser un referente para niños pequeños o para gente que quiere probar este deporte es algo muy bonito. Llevo muchos años en esto y ver cómo ha progresado el freestyle es algo que me hace sentir muy orgulloso”.

Dany Torres, en acción / @danytorresfmx71

¿Qué es lo que más ha cambiado en la disciplina desde tus inicios?

“Ha cambiado mucho. Las rampas de aterrizaje ahora son hinchables; antes eran de tierra o de madera. También han cambiado las rampas para ejecutar diferentes trucos y, por supuesto, los trucos que se hacen hoy en día no tienen nada que ver con los de hace 20 años”.

¿Qué mensaje le mandas a los aficionados valencianos para que acudan al evento?

“A todos los espectadores que todavía no tengan su entrada les diría que la compren y que acudan el día 21 al Roig Arena para el Freestyle World Tour. Será una noche impresionante, un espectáculo para todas las edades y estoy seguro de que se lo pasarán en grande”.

Montesinos

València es una ciudad que combina deporte, espectáculo y fiestas. Las Fallas están muy cerca. ¿Aprovecharás para disfrutar del ambiente?

Noticias relacionadas

“Creo que llegaré a Valencia el día 20 porque también estoy en otros eventos. Me gustaría aprovechar el día de antes y el día después del espectáculo para disfrutar un poco de la ciudad”.