Aston Martin no arranca y el tiempo se le agota a Alonso

Desde el mismo instante en que se anunció la llegada de Adrian Newey a Aston Martin, la ilusión se disparó. La posibilidad de ver a Fernando Alonso al volante de un monoplaza diseñado por el considerado mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1 reavivó el sueño de volver a luchar por todo: victorias, podios… incluso un tercer título mundial. Sin embargo, la realidad ha golpeado con dureza. Por primera vez, un coche firmado por Newey no parte entre los grandes favoritos. Y no solo eso: el AMR26 está lejos de pelear en la zona alta, rompiendo una de las constantes del ingeniero británico, cuyos diseños siempre han cosechado algún podio. Gran parte de la explicación apunta directamente al motor. La unidad de potencia de Honda no ha estado a la altura de las expectativas. El asturiano ya sufrió en primera persona el regreso de los japoneses a la Fórmula 1 moderna con aquel recordado “GP2 engine” en McLaren, una etapa que le hizo parecer un rookie. El desenlace de aquella historia fue tan irónico como doloroso: Alonso se marchó… y Honda acabó dominando junto a Red Bull. Ahora, los caminos vuelven a cruzarse y, de nuevo, el resultado está lejos de lo esperado.

Así se podría resumir, en parte, la trayectoria de Fernando Alonso en la Fórmula 1: talento indiscutible, ambición intacta y una lucha constante contra una mala fortuna que, demasiadas veces, le ha impedido ocupar el sitio que merece, pero ha despertado una devoción reservada únicamente a elegidos como él.

Adrian Newey y Fernando Alonso / Aston Martin

Un jefe de equipo con trampa

La llegada de Adrian Newey a Aston Martin se interpretó desde el primer momento como un movimiento claro: fichar al mejor ingeniero de la historia reciente de la Fórmula 1 para diseñar un monoplaza ganador. Eso era lo lógico. Eso era lo esperado. Sin embargo, la sorpresa saltó cuando el británico no solo asumió el papel de arquitecto del coche, sino que también fue nombrado jefe de equipo bajo la figura de socio técnico gestor (Managing Technical Partner). Un cargo que, desde el primer día, generó dudas. No por la capacidad de Newey, sino por la naturaleza del puesto. Ser jefe de equipo en la Fórmula 1 actual implica política, gestión, presión mediática y constantes batallas en los despachos. Todo lo contrario al perfil que siempre ha representado Newey: un genio discreto, meticuloso, alejado del foco y centrado exclusivamente en la ingeniería. Un rol más propio de figuras como Toto Wolff, Christian Horner o Flavio Briatore, expertos en moverse en ese ecosistema de poder. La lógica invitaba a pensar en una estructura similar a la de McLaren, uno de los modelos de éxito recientes en el paddock.

Allí, Andrea Stella lidera la parte técnica y deportiva, mientras Zak Brown se encarga del área ejecutiva y comercial. Cada uno en su terreno, cada uno explotando sus fortalezas. En Aston Martin, todo apuntaba a que Newey tendría a su lado una figura de peso un perfil tipo Horner o Seidl que asumiera la gestión del equipo. Pero ese refuerzo nunca llegó. El arranque de la temporada confirmó los temores. Sin una estructura clara y con Newey asumiendo más responsabilidades de las necesarias, el proyecto empezó a mostrar grietas. Y apenas dos carreras después, la escudería ya ha tenido que ejecutar una reorganización interna. Un movimiento que refleja a la perfección el momento que atraviesa Aston Martin: un equipo con ambición, talento y recursos pero una estructura todavía lejos de la estabilidad que exige la Fórmula 1.

El sustituto viene de Audi

Durante las últimas semanas habían circulado varios nombres para ocupar el cargo, especialmente tras las críticas de Newey al motor Honda en Australia, que dispararon los rumores sobre un cambio en la cúpula. En la lista aparecieron perfiles de peso como Christian Horner, Andreas Seidl e incluso Flavio Briatore.

Según avanza Motorsport, el elegido para tomar el mando es Jonathan Wheatley, actual jefe de equipo de Audi, cargo al que accedió el pasado mes de mayo junto al director ejecutivo Mattia Binotto. Con esta decisión, Adrian Newey da un paso al lado para centrarse en lo que realmente le ha convertido en leyenda: la dirección técnica. La operación, además, podría tener el sello del propio Newey. Tal y como apunta el citado medio, habría sido el británico quien recomendó la incorporación de Wheatley, con quien coincidió durante una larga etapa en Milton Keynes. Ahora, la gran incógnita es cuándo podrá aterrizar en Silverstone. Las cláusulas contractuales con Audi y el "gardering" podrían retrasar su llegada.

A la espera del ADUO

En la Fórmula 1 actual, marcada por el nuevo reglamento, hay un término que empieza a ganar protagonismo: el ADUO. Puede convertirse en un factor clave para Fernando Alonso y Aston Martin tras un arranque de temporada desastroso. Las siglas ADUO hacen referencia a Additional Development and Upgrade Opportunities,Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora" un concepto introducido por la FIA con la mirada puesta en la nueva era técnica de 2026. Su finalidad es clara: impedir que se generen brechas excesivas entre los distintos fabricantes de motores. Tal y como explicó Nicolas Tombazis, director técnico de la FIA, no se trata de recortar el rendimiento de los fabricantes más fuertes ni de favorecer artificialmente a los más débiles. La intención es otra: ofrecer a los equipos con mayores dificultades como Williams o Aston Martin más margen de trabajo para evolucionar sus unidades de potencia y cerrar la brecha competitiva a lo largo de la temporada.

Cuando entra

La clave del sistema pasa por una evaluación inicial tras los siete primeros Grandes Premios, en la que la FIA analizará el rendimiento de los motores térmicos. A partir de ese diagnóstico, los fabricantes que presenten una desventaja clara frente a sus rivales podrán acceder a medidas extraordinarias: mayor inversión permitida, más horas de pruebas en banco e incluso la opción de rehomologar su unidad de potencia. Sin embargo, el calendario podría acelerar los plazos. Tras la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí, la aplicación del ADUO podría adelantarse y entrar en escena después de la quinta carrera del año, coincidiendo con la cita de Miami a comienzos de mayo. Según apunta el portal alemán Motorsport-Magazin, la FIA planteará a los fabricantes adelantar la primera revisión del ADUO. Se mantendría la referencia temporal tras el Gran Premio de Miami, pero en la práctica llegaría dos carreras antes debido a la cancelación de las citas de Baréin y Yeda.

Tal y como señala el citado medio, la propuesta tiene muchas opciones de salir adelante. La única oposición llegaría desde Mercedes, que actualmente cuenta, junto a sus equipos cliente, con la unidad de potencia más competitiva de la parrilla. En ese contexto, permitir que el resto de fabricantes disponga de herramientas extra para recortar distancias no juega precisamente a su favor.

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¿Quién entra?

Todos aquellos fabricantes que se sitúen a más de un 2% del mejor motor de combustión entrarán automáticamente en el sistema ADUO, lo que les permitirá introducir una evolución extra en su unidad de potencia durante la temporada. En caso de que la desventaja alcance o supere el 4%, ese margen se ampliará a dos actualizaciones adicionales. En la práctica, esto abre la puerta a un escenario en el que un fabricante especialmente rezagado pueda acumular hasta ocho mejoras extra a lo largo del curso, siempre que se mantenga por debajo de ese umbral en las distintas ventanas de evaluación del rendimiento, caso ahora mismo de Aston Martin.