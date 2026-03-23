RALLY
“Cohete” Suarez se lleva la victoria del 32º Rallye de La Nucía
El piloto asturiano vence en un ajustado final la primera prueba del S-CER 2026
D. LL.
José Antonio “Cohete” Suárez y Alberto Iglesias (Skoda Fabia RS Rally2) han sido los ganadores de Rallye La Nucía ajustado hasta el final con un tiempo total de 1:16:28.1. Una victoria marcada por la regularidad en los diez tramos, resistiendo ante sus rivales. El segundo puesto fue para Iván Ares/Borja Hernández a solo 3 segundos.
El 32º Rallye de La Nucía se desarrolló en dos intensas jornadas, viernes y sábado, con un total de 124 km cronometrados distribuidos en 10 apasionantes tramos en los que la lluvia también fue protagonista en la segunda jornada. Este Rallye La Nucía ha sido la prueba inaugural del Supercampeonato de España de Rallyes 2026, atravesando 30 municipios de la montaña alicantina, con miles de personas animando. Prueba con un gran nivel de participación con un total de 63 equipos, entre ellos 18 coches categoría Rallye2, que se han presentado en La Nucía para disputar esta primera prueba del año.
La entrega de trofeos de realizó en el pabellón Muixara de La Nucía y contó con la presencia de José Vicente Medina, vicepresidente Real Federación Española de Automovilismo; Vicente Cabanes, presidente AIA y director del Rallye y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.
Cohete Suarez se anota la primera del año
La dupla asturiana José Antonio “Cohete” Suarez/Alberto Iglesias se ha impuesto en el Rallye La Nucía 2026 marcado el ritmo en una jornada que comenzó con lluvia y se finalizó en condiciones de seco, algo que llevó a los del Skoda Fabia RS Rally2 Recalvi Team a dominar unas segundas pasadas donde se anotaron todos los tiempos scratch.
La mañana del sábado comenzó con Jorge Cagiao dominando los tramos bajo la lluvia, aunque en la tarde la lluvia comenzaba a remitir y en estas condiciones cambiantes, los 'Cohete' Suárez, Diego Ruiloba e Iván Ares presionaban al líder Jorge Cagiao en cada tramo. El TC9 Penáguila – Relleu provocó un vuelvo en la general, tras el pinchazo del líder Cagiao. Con el de Citroen C3 Recalvi Team fuera de la lucha, 'Cohete' Suárez cogía el mando de la general, anotándose además el scratch en el este tramo, manteniendo el liderato hasta el final y consiguiendo la primera victoria del año. Iván Ares finalizó en una destacada segunda posición tras un buen fin de semana a los mandos de su Toyota GR Yaris Rally2. Finalmente, Diego Ruiloba consiguió el tercer puesto, comenzando la andadura del Lancia Corse España con un podio.
En las Copas de Promoción Miguel García se ha impuesto en el Desafío Peugeot, Nicolás Cabanes ha ganado la Clio Trophy Spain y Adrián Vázquez fue el mejor en la Copa Hyundai i20. En el autonómico de la Comunidad Valenciana, el triunfo en la jornada del viernes fue para Miguel Fuster, mientras que Carlos Moreno ha sido el vencedor de la competición.
Teledeporte y DAZN
Prueba con gran presencia mediática con Teledeporte de TVE y en DAZN, que retransmitieron en directo el último tramo del Rallye: Guadalest-Callosa d’en Sarrià. Por undécimo año la provincia de Alicante y La Nucía cuentan con una prueba del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER), esta vez la que abre este campeonato nacional.
Este Rallye está organizado por la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana (FACV), FIA, IIRT y el Automóvil Club AIA, con la colaboración de la Diputación de Alicante, Comunitat de l’Esport, la Generalitat Valenciana, Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de La Nucía.
Ciutat Esportiva: Centro de Operación
La Ciutat Esportiva Camilo Cano acogió todo el operativo del rallye desde el parque de asistencia a dirección de carrera, pasando por sala de prensa y otros servicios. La Ciutat Esportiva se convirtió durante dos días (7 y 8 de noviembre) en el gran centro de operaciones del 32 Rallye La Nucía ‘Trofeo Costa Blanca’. El S-CER inicia la temporada y La Nucía ha sido la primera de las 9 pruebas que acoge el campeonato. Un total de 63 equipos, entre ellos 18 coches categoría Rallye2, se han presentado en La Nucía para disputar esta primera prueba del año.
Palmarés Rallye La Nucía
El palmarés del Rallye La Nucía en sus once ediciones ha sido: Alberto Monarri en 2016, Iván Ares en 2017, Miguel Fuster en 2018, Pepe López en 2019, José A. “Cohete” Suárez en 2020, Surhayen Pernía en 2021, Pepe López en 2022, “Cohete” Suárez en 2023, Robert Virves en 2024, Javier Pardo en 2025, “Cohete” Suárez este año.
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