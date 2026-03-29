Bulega completa su dominio en Portugal con Iker Lecuona en el podio

Nicolo Bulega (Ducati) completó un nuevo triplete en el Gran Premio de Portugal, segunda cita del Mundial de Superbike, al imponerse en la superpole y en las dos mangas en el circuito del Algarve, en todas por delante del valenciano Iker Lecuona, compañero de equipo.

Los pilotos del Aruba.it Racing no dieron opción a sus rivales. Bulega, llamado este año a coronarse tras el paso a MotoGP del turco Toprak Razgatlioglu, dominó en el trazado luso con mano de hierro por delante de su escudero Lecuona.

En la primera carrera aventajó en 2.522 al valenciano y en la segunda en 1.967. El valenciano pudo festejar sus primeros podios con el equipo oficial de Ducati. El portugués Miguel Oliveira (BMW), que se estrena esta temporada en este Campeonato tras su paso por MotoGP, fue tercero en ambas, a 4.815 y a 7.096, al superar a los británicos Alex y Sam Lowes, cuarto y quinto, respectivamente.

El talaverano Álvaro Bautista, al mando de una Ducati Panigale del equipo Barni Spark Racing, fue noveno en la primera prueba y no acabó en la segunda.

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Bulega, que ha ganado todas las pruebas disputadas hasta el momento, es el líder destacado del Mundial, con 124 puntos. Lecuona es segundo con 68, ocho más que el italiano Axel Bassani, y Oliveira es cuarto con 56. Bautista es décimo con 27.