El Campeonato de España de Fórmula 4 arranca su décima temporada en el Circuit Ricardo Tormo

El Campeonato de España de Fórmula 4 arranca su décima temporada regular en el Circuit Ricardo Tormo de la Comunitat Valenciana este fin de semana. Esta competición es uno de los mayores viveros de talento del automovilismo mundial.

El certamen, que vio debutar en 2017 al actual piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto, lo hará además con la parrilla a rebosar, tras la confirmación de un total de 36 participantes en la prueba valenciana.

Las entradas para acceder al Circuit Ricard Tormo serán gratuitas, en un programa que comenzará el viernes 10 de abril con entrenamientos libres a las 09:00, las 12:35 y las 15:40 horas, continuará el sábado 11 con la clasificación oficial a las 09:00 y carreras a las 12:05 y 15:20 horas y concluirá el domingo con calificación a las 09:00 y la carrera definitiva prevista para las 13:15 horas.

Spanish Winter Championship

El Spanish Winter Championship, que supuso el comienzo de temporada del torneo y llevó a las escuderías a competir en Portimao, Jarama y Motorland, ha permitido atisbar algunos de los nombres que serán protagonistas en 2026.

Se proclamó campeón en Alcañiz Noah Monteiro, hijo del ex integrante de Jordan y Toyota Tiago Monteiro, permitiendo a su vez a Griffin Core adjudicarse el trofeo por equipos. Junto a él, destacaron en diferentes momentos de las carreras Rocco Coronel (hijo del ex piloto neerlandés Tom Coronel), Nacho Tuñón (afincado en el programa de pilotos de Cheste), Kasper Schormans (rookie del campeonato de invierno) o Luna Fluxá (integrante del equipo de promesas de Mercedes AMG). Junto a la mallorquina, que obtuvo un podio en las series invernales, Zoe Florescu y Maria Neto completan una parrilla con un 10% de participación femenina.

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Calendario del Campeonato de España de Fórmula 4

El Campeonato de España de Fórmula 4 visitará durante su calendario los circuitos de Portimao (5-7 de junio), Motorland (19-21 de junio), Jerez (25-27 de septiembre), Navarra (9-11 de octubre) y concluirá su campaña en Barcelona (6-8 de noviembre), a falta de confirmación de una cita más durante el mes de agosto.