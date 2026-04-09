El Circuit Ricardo Tormo celebra este fin de semana el Epic NAPA Racing Weekend

El Circuit Ricardo Tormo acoge este fin de semana, 11 y 12 de abril, el Epic NAPA Racing Weekend, una cita que servirá para dar el pistoletazo de salida a la temporada de automovilismo en circuitos con algunas de las categorías más destacadas del panorama nacional.

El programa deportivo incluye el inicio de la temporada del Campeonato de España de Fórmula 4, la Toyota GR Cup Spain, el GT-CET y el Campeonato de Velocidad de la Comunitat Valenciana, el campeonato regional valenciano de automovilismo.

La Fórmula 4 afrontará dos mangas el sábado, una de 30 minutos y otra de 25, mientras que la Toyota GR Cup y el GT-CET celebrarán una carrera en esta primera jornada. El domingo concentrará la parte decisiva del fin de semana, con las carreras finales de todas las categorías, que permitirán definir a los primeros vencedores de la temporada.

Tras varios años de experiencia organizando competiciones de alto nivel, EPIC Championships toma el relevo del Racing Weekend con el objetivo de consolidar una propuesta que combina deporte, desarrollo de talento y eventos abiertos a nuevos públicos. El calendario 2026 contará con cinco citas en Cheste, Alcañíz, Jerez, Navarra y Montmeló.

Publicación de Circuit Ricardo Tormo sobre horarios del fin de semana.

Marta García correrá la Toyota GR Cup

Dentro del Epic NAPA Racing Weekend, la Toyota GR Cup Spain vivirá en el Circuit Ricardo Tormo su segundo evento de la temporada. La cita contará con la participación como invitada de la valenciana Marta García, primera campeona de la historia de la F1 Academy, que disputará las dos carreras del fin de semana en el Circuit. El campeonato llega marcado por la igualdad tras la prueba inaugural, con Marco Aguilera y Sandro Pérez empatados al frente de la clasificación general.

Además de la Fórmula 4 y de la Toyota GR Cup los GT y los turismos saldrán a la pista en el Campeonato de España de Resistencia y GT y en el Campeonato de Velocidad de la Comunitat Valenciana organizado por la federación autonómica de automovilismo.

Los aficionados tendrán acceso gratuito al paddock y la Tribuna de Boxes que recibirá la visita de miles de invitados de la firma NAPA principal patrocinador del evento.