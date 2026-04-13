Vivek Kanthan vence en Valencia y Monteiro firma un triple podio

El Circuit Ricardo Tormo acogió la primera ronda de la undécima temporada del Campeonato de España de F4, dando inicio a la campaña 2026 con un fin de semana intenso y lleno de acontecimientos, marcado por batallas en pista, sanciones y tres carreras que dejaron a dos claros protagonistas.

Un inicio fuerte y una polémica temprana

La temporada comenzó con la Clasificación 1, donde Vivek Kanthan consiguió la primera pole position del año, marcando la referencia en el arranque del campeonato.

En la Carrera 1, Kanthan cruzó inicialmente la meta en primera posición tras una actuación dominante, pero una sanción posterior le dio la victoria a Rocco Coronel, reordenando la clasificación final y añadiendo drama desde el inicio de la temporada.

Coronel capitaliza

La acción continuó con la Carrera 2, donde Rocco Coronel tuvo un gran arranque, ganando posiciones desde la salida para colocarse líder. A partir de ahí, gestionó la carrera con confianza, controlando el ritmo y manteniendo a sus rivales a distancia durante toda la prueba.

La carrera también estuvo marcada por un gran incidente en la primera vuelta, cuando Piñera y Kanthan colisionaron en la curva 4, provocando un trompo del segundo y dejándolo expuesto en medio de la pista. La situación se agravó cuando Petrović y Riccobono también se vieron implicados en la secuencia de alto impacto, alterando significativamente el orden desde el inicio.

Por detrás del líder, la lucha por el podio estuvo protagonizada por Piñera y Noah Monteiro, quienes firmaron sólidas actuaciones para terminar en segunda y tercera posición respectivamente. Ambos demostraron consistencia y buen ritmo de carrera para mantenerse en la pelea y sumar puntos importantes.

Kanthan responde el domingo

El domingo comenzó con la Clasificación 2, donde Kanthan recuperó sensaciones al lograr nuevamente la pole position, reafirmando su velocidad a una vuelta.

En la Carrera 3, la última del fin de semana, Kanthan hizo una buena salida y esta vez sí convirtió su ritmo en victoria, aunque bajo presión. Lyzen y Noah Monteiro se mantuvieron en la lucha por el podio, presionando al líder durante fases clave de la carrera. A pesar de ello, Kanthan supo gestionar la ventaja para asegurar su primera victoria oficial de la temporada.

Con los resultados finales confirmados, Coronel se consolidó como el piloto más exitoso del fin de semana con dos victorias, saliendo de Valencia como líder del campeonato, mientras que Kanthan sumó el otro triunfo tras demostrar un gran rendimiento durante todo el evento.

La cita de Valencia ofreció un inicio de temporada muy competitivo e impredecible, con sanciones influyendo en los resultados y varios pilotos mostrando un fuerte ritmo desde el principio.

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El Campeonato de España de F4 continuará en Portimão del 5 al 7 de junio, dando continuidad a una temporada que ya ha comenzado con emoción e intensidad.