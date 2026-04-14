El espectáculo de la NASCAR vuelve este fin de semana al Circuit Ricardo Tormo

El Circuit Ricardo Tormo se prepara para vivir un fin de semana de motor con la celebración del Valencia NASCAR Fest, una cita ya consolidada como la única prueba en España de la NASCAR Euro Series y que marcará el inicio de la temporada 2026 del campeonato europeo.

Primera prueba del calendario

El trazado valenciano acogerá el estreno del calendario con la parrilla al completo, una vez confirmadas las inscripciones en las tres categorías del certamen: V8GP, OPEN y Rookie Challenge. La primera de ellas, considerada la división reina por su potencia, reunirá a pilotos de gran nivel. Entre los nombres más destacados figura el regreso del ex Fórmula 1 Nelson Piquet Jr, que volverá a competir en Cheste al volante de un Ford Mustang. Junto a él, competirán habituales del campeonato y jóvenes talentos procedentes de categorías inferiores.

La categoría OPEN volverá a destacar por su igualdad, con una parrilla formada por pilotos experimentados, habituales en la lucha por las victorias, y competidores llegados desde otras disciplinas del automovilismo. Por su parte, el Rookie Challenge se mantiene como una plataforma clave para nuevos pilotos, que afrontarán en Valencia sus primeras carreras oficiales dentro de la NASCAR Euro Series.

Carreras de camiones

El evento se completará con el Campeonato de España de Carreras de Camiones, que añadirá espectáculo al programa. Una docena de vehículos estarán en la parrilla, con el vigente campeón Josy Vila como uno de los grandes aspirantes al triunfo.

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Actividades para todos

Más allá de la competición, el Valencia NASCAR Fest ofrecerá a los aficionados una experiencia cercana, característica del certamen, con acceso al paddock y diversas actividades durante todo el fin de semana. Las entradas ya están disponibles en este enlace e incluyen tanto el acceso a las gradas como al paddock, permitiendo disfrutar desde dentro del ambiente del automovilismo en el arranque de la temporada 2026.