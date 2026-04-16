El Valencia NASCAR Fest llega al Circuit con una gran propuesta de ocio para todos los públicos

El Circuit Ricardo Tormo ha presentado oficialmente el Valencia NASCAR Fest, un evento que combinará competición de la NASCAR Euro Series y el Campeonato de España de Camiones de Carreras y una amplia programación de actividades paralelas pensadas para un público familiar.

La cita ha celebrado su presentación en el pit lane del Circuit Ricardo Tormo con la presencia del CEO de NASCAR Euro Series, Jérôme Galpin y del director general del Circuit Ricardo Tormo, Nicolás Collado.

Collado ha destacado la importancia de acoger una prueba de estas características. "Miles de aficionados van a participar este fin de semana de un evento diferente, con la espectacularidad de la NASCAR americana como protagonista, una intensa actividad con los Camiones de Carreras y un paddock lleno de actividades para todos los públicos", ha señalado Collado, quien ha subrayado que la única cita de la NASCAR Euro Series en España supone "uno de los eventos favoritos del calendario anual del Circuit".

Actividades paralelas

Además de la actividad deportiva, el Valencia NASCAR Fest ofrecerá un completo programa de actividades paralelas orientadas no solo a los aficionados al motor, sino también a familias y público general. "Queremos que el Circuit sea un espacio abierto, en el que todo el mundo encuentre motivos para disfrutar, aunque no sea un seguidor habitual del Motorsport", ha explicado Nicolás Collado durante la presentación.

Entre las propuestas destaca la actuación musical del grupo A Quemarropa, que ofrecerá conciertos tanto el sábado como el domingo en un escenario habilitado para la ocasión. El paddock acogerá también el espacio Mad Max, una carpa tematizada que ambientará los dos días del evento con una estética muy reconocible y pensada para todos los públicos.

El Valencia NASCAR Fest contará con una gran exposición de coches y motos americanas, con modelos emblemáticos de marcas como Mustang, Camaro o Dodge, además de motocicletas Harley-Davidson e Indian. En total, más de 200 vehículos formarán parte de esta muestra, que incluirá un banco de potencia para que los propietarios puedan medir la potencia de sus máquinas. A ello se sumará una exposición de camiones decorados, en línea con la celebración de las carreras del Campeonato de España de Camiones.

El programa se completará con exhibiciones y talleres de deportes de origen americano, con actividades prácticas y pruebas abiertas al público, tanto para niños como para adultos, en una zona de deslizamiento de acceso gratuito. Los más pequeños contarán con un amplio espacio de actividades infantiles que incluirá talleres, pintacaras, una mascota, feria hinchable, taller de grafitis, hinchables y un toro mecánico pensado para todas las edades.

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Además, el público podrá disfrutar de máquinas arcade y de un espectáculo de stunt de Harley, que aportará un componente visual y de entretenimiento adicional al fin de semana. "El objetivo es que el Valencia NASCAR Fest sea una auténtica fiesta, en la que deporte y ocio vayan de la mano y conviertan el Circuit Ricardo Tormo en un punto de encuentro para todos", ha concluido Nicolás Collado.