Fallece el piloto finlandés Juha Miettinen en un accidente en las 24 horas de Nürburgring

El piloto finlandés Juha Miettinen, de 66 años, perdió la vida el sábado en un accidente mientras competía en una carrera clasificatoria para las 24 horas de Nürburgring, tras haberse visto implicado en un accidente en el que se vieron envueltos siete vehículos.

Según indicó en un comunicado emitido en la madrugada de este domingo por los responsables del circuito, uno de los más emblemáticos de Alemania, "pese a la llegada inmediata de los servicios de emergencia, los médicos no pudieron salvar al piloto Juha Miettinen".

Comunicado oficial tras la muerte Miettinen

"Después de que fuera extraído del vehículo, el piloto falleció en el Centro Médico después de que resultaran vanos varios intentos de reanimarlo", indicó el comunicado.

"Todos los que participan en las 24 Horas de Nürburgring están con la familia de Juha Miettinen en estos momentos de dolor", agregó la nota.

Otros seis pilotos fueron llevados al Centro Médico y a hospitales cercanos al circuito por precaución, indicó la nota, en la que se precisó que no se teme por la vida de estos otros pilotos que se vieron envueltos en el accidente.

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Este domingo, antes de que se retome la competición a las 11.00 GMT, habrá un minuto de silencio por la muerte de Miettinen.