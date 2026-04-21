El dúo de moda en Moto2 afronta el primer GP de casa

Los pilotos del CFMOTO Gaviota Aspar Team Dani Holgado y David Alonso se enfrentan este fin de semana a la primera parada del Mundial en territorio europeo. El Circuito de Jerez – Ángel Nieto será sede este fin de semana del Gran Premio de España, la primera de cuatro carreras en casa para Holgado y Alonso. Los dos llegan con buenas sensaciones del primer trío de carreras de la temporada y en posiciones de honor en la clasificación general, a 6,5 y 15,5 puntos, respectivamente, del líder de la categoría.

Holgado es tercero después de haber cedido el liderato a Manu González tras una carrera en Estados Unidos en la que una penalización le impidió pelear por los puntos. Pese a ese “cero”, el piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team está a un suspiro del líder después de haber conseguido el triunfo en Brasil. Para el español, llegar a Jerez supone una motivación especial en una temporada clave para su carrera. Este fin de semana, en un circuito en el que los pilotos de la categoría intermedia ya completaron dos jornadas de pruebas en el mes de febrero, la igualdad será aún mayor de lo habitual, por lo que confía en mantener su línea de trabajo habitual para poder brillar por encima del resto. Su compañero de equipo David Alonso fue quinto en Brasil y cuarto en Estados Unidos y cerró el arranque de la temporada desde la séptima posición de la clasificación. El colombiano también es consciente de que en una categoría como la de Moto2, en la que cada décima cuenta, las dos jornadas de pruebas de pretemporada van a reducir mucho las diferencias entre sus rivales.

ASPAR TEAM / ASPAR TEAM

Dani Holgado: “Arranca el primer gran premio de casa y lo afrontamos con muchas ganas. Es un circuito que me gusta, en el que todos hemos dado muchas vueltas. Estará todo muy igualado, será interesante. Estoy motivado, estamos en una línea de trabajo muy buena, madurando en muchos aspectos, y creciendo como piloto. Vamos a por ello”.

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