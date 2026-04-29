MOTOR
El Rallye de Utiel quiere dar el salto europeo y posicionarse entre las grandes citas del motor
La prueba se celebrará los días 14, 15 y 16 de mayo y se consolida como uno de los eventos automovilísticos más destacados de la Comunitat Valenciana
El Rallye Ciudad de Utiel afronta en 2026 una de sus ediciones más importantes. Durante su presentación oficial se desveló la gran novedad: la prueba será puntuable para el Campeonato de Europa de Rallyes, un reconocimiento que refuerza su crecimiento y proyección internacional.
La competición se disputará del 14 al 16 de mayo y contará con 129 kilómetros cronometrados, además de la participación prevista de unos 70 equipos. En total, el evento movilizará a más de 700 personas entre organización y participantes.
El recorrido volverá a mantener una fuerte vinculación con el entorno local, ya que cerca del 90% transcurrirá por caminos agrícolas del término municipal de Utiel.
Más medios y crecimiento
Entre las novedades de esta edición destaca la puesta en marcha de una aplicación móvil para seguir toda la información del rallye en tiempo real, así como un aumento en la presencia de equipos, lo que evidencia el crecimiento de la prueba.
Durante el acto intervinieron el director general de Deportes, Luis Cervera; el director del Taller Ciudad de Utiel, Joaquín Carrascosa; el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón; el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó; y el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Luis Díez Climent.
Con este paso adelante, el Rallye Ciudad de Utiel refuerza su posición y se consolida como una cita clave dentro del calendario del motor.
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