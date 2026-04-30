"Voy a darlo todo para ser campeón del mundo"

Dos podios ya en lo que va de temporada, una victoria en Brasil y quinto en la general. ¿De momento estás posicionado entre los que a priori debéis luchar por el título, no?

Sí, bueno, ha sido un inicio bastante bueno. En Tailandia y en Brasil fueron carreras muy positivas para nosotros. Luego hemos tenido dos carreras que nos ha costado un poquillo más que las dos primeras, pero bueno, sí que pensamos mucho en positivo, en seguir mejorando y, sobre todo, en seguir mejorando, que nuestro principal objetivo, pero así es un buen inicio y sobre todo, estoy con muchas ganas.

Lástima el fin de semana de EEUU. Quizá si no hubiera sido por eso, igual ahora estaba primero en la general...

Bueno, bueno, nunca se sabe, es un campeonato muy largo y ser siempre competitivo o ser siempre el más rápido es muy, muy complicado. Porque son 22 carreras. Yo siempre digo que un campeonato mundial es como una maratón, hay que ser paciente porque hay momentos muy buenos y otros no tan buenos, pero en esos hay que tirar hacia adelante, sacar ahí fortaleza y sobre todo intentar aprender de ellos para las siguientes carreras.

Aún es muy pronto, pero no sé si te atreves a a señalar quién o quiénes deben ser tus tus grandes rivales, incluido tu propio compañero de equipo, entiendo...

Sí, bueno, hay, hay muchos pilotos, lo hemos visto, no hay. De las cuatro que ha habido son varios diferentes ganadores y muchos han repetido en podio. Hay muchos pilotos fuertes, pero ahora mismo la verdad que no es lo que más me fijo, me fijo más en en mí mismo, en sacar mi mejor versión, mi mejor versión.

València, Guadassuar. SPD, VLC, RBR Entrevista a Daniel Holgado piloto del equipo CFMoto Aspar Team / Perales Iborra / LEV

Ya has saboreado lo que es ser subcampeón del mundo en Moto 3, imagino que ambicioso como eres, el único gran reto que tienes y el objetivo que te pones para esta temporada es ganar el título, no?

Ser campeón del mundo es un sueño que llevo persiguiendo muchos años. Desde que era un niño es el sueño mío, primero era llegar hasta aquí y luego, ser campeón del mundo algún día. Trabajo, me dedico mucho a ello y claramente este año lo voy a dar todo para conseguirlo, porque no deja de ser mi sueño de un niño. Lo voy a intentar, me estoy sacrificando mucho. Estoy dando lo mejor de mí para ello, pero soy consciente de que tengo que también mejorar muchos detalles para ser campeón ahora mismo. Todo el mundo quiere ganar, pero te tienes que preguntar qué tienes que hacer para ganar. Y bueno, pues eso estoy intentando yo también. El ser un poquito más completo para ser un piloto más competitivo en muchas más áreas.

¿Dónde crees que tienes más más margen de mejora?

No es tanto margen de mejora, sino pulir detalles, tanto a nivel de pilotaje, a nivel personal, a nivel mental, a nivel físico... son muchos detalles, de todo se puede mejorar. Siempre hay una mejor versión por conocer. Cada fin de intento ser un poquito mejor que el anterior y ese es el principal objetivo que me marco.

Masià decía recientemente en una entrevista cuando inauguraron su busto en la en la rotonda de acceso al circuito de Cheste. la cantidad de veces que había pasado por ahí y que jamás se le ocurrió pensar que algún día estaría ahí y con una curva a su nombre. ¿En tu caso lo has pesnado alguna vez?

No, la verdad. Poder ganar un un título es lo primero pero esto no lo he pensado, aunque ojalá. Poner mi nombre ahí para siempre unido a València, por ejemplo, como en su caso que tiene una curva. Pero es algo que que hay que ganárselo.

València, Guadassuar. SPD, VLC, RBR Entrevista a Daniel Holgado piloto del equipo CFMoto Aspar Team / Perales Iborra / LEV

Estamos ante el que parece ser seguro tu último año en Moto2. ¿Podemos dar por hecho que te veremos en MotoGP en 2027?

Bueno, hay cosas pero ahora mismo estoy muy, muy enfocado en Moto2. Vivo mucho el presente, intento exprimirlo al máximo y disfrutarlo. Lo que pasará en mi futuro ya se verá. Ahora mismo estoy muy centrado en la actualidad en Moto2 y sobre todo con mi equipo, con Aspar. Hay que intentar sacar el máximo partido.

De todas formas, nunca has ocultado que tu sueño no solo es llegar al mundial de MotoGP, sino que pelear por ganarlo también…

Llegar a MotoGP es el suyo de cualquier piloto o cualquier niño, yo cuando era un niño. Soñaba por algún día estar allí y lo sigo viendo y sueño con estar allí. No deja de ser el sueño de un niño, una familia que lleva persiguiéndolo muchos años y bueno, llegar es algo maravilloso porque estás rodeado de los 22 pilotos mejores del mundo. Pero ganarlo es algo que habrá que ver si puede ser.

Además, es algo que no ha logrado ningún valenciano. Correr en MotoGP no ha habido muchos, Barberá, Lecuona y pocos más, pero ganarlo sería un hito para el motociclismo valenciano. ¿Imagino que ese es otro otro aliciente y una barrera que hay que romper algún día...

Sí, ahí está para romper esa barrera. A ver si se puede.

Sois muchos candidatos. En Moto2 hay 7 valencianos ¿Crees que puede ser una de las mejores generaciones que ha habido en la historia del motociclismo valenciano?

Sí, sí, puede ser, aunque nunca se sabe lo que puede pasar en un futuro y dónde llegaremos. A lo mejor vienen pilotos de la cantera y pueden hacer algo mejor. Pero creo que estamos en un momento muy bueno en el motociclismo valenciano. Tenemos mucho futuro, nos quedan muchos años por correr y es para sentirse orgulloso de esta generación.

València, Guadassuar. SPD, VLC, RBR Entrevista a Daniel Holgado piloto del equipo CFMoto Aspar Team / Perales Iborra / LEV

¿Cómo valora esta etapa con Jorge Martínez Aspar?

Estoy muy, muy feliz de estar aquí porque me siento como en casa, es una familia maravillosa. Tanto en Moto3 como en Moto2 somos un equipo muy unido. Y me siento muy orgulloso de estar aquí, sobre todo también por la ayuda que nos da Jorge, Nico y todo el equipo en general. Están muy volcados con los pilotos. Y estar en un equipo de campeones es un orgullo porque al final, al rodearte de gente ganadora, te hace a ti también ser otro ganador.

Con Jorge y Nico, tiene los mejores ejemplos cerca...

Estar con ellos te hace sacrificarte más, trabajar más y eso también me motiva a seguir mejorando. A Jorge lo he visto en algún vídeo pero claro, no lo he visto en vivo. A Nico, me acuerdo cuando era pequeño de verlo en 125 el año que ganó y en Moto2 me acuerdo más todavía porque ya era un poquito más mayor. Me gusta hablar con ellos porque al haber sido pilotos me pueden entender en muchos aspectos.

Estás trabajando ahora con Pol Espargaró. ¿Cómo surge esta relación y qué te aporta también al margen de ejercer como manager?

Bueno, con Pol es una relación muy bonita. Fui yo a hablar con él el año pasado en Austin a pedirle un poco de ayuda. Y me la da en muchos aspectos. Al final la función que hace es muy general, no solo me negocia contratos, sino que me ayuda en muchos aspectos a nivel personal y deportivo. Yo estoy muy muy agradecido, estoy en un momento muy bonito de mi vida porque tengo personas alrededor mío espectaculares. Estoy feliz, tranquilo, disfrutando de momentos, de la vida en general. También intento aprender de él, por ejemplo, aprendo muchísimo cada día. Intento escucharle lo máximo porque también es un piloto que ha vivido mucho, lesiones, momentos muy buenos, momentos muy malos y bueno, lo que te aporta un piloto, una persona así, es mucho más de lo que yo puedo haber aprendido hasta ahora.

¿Qué otros referentes o ídolos tienes?

Marc Márquez es mi referente a nivel motociclismo porque me gusta mucho su mentalidad, su forma de afrontar las cosas. Su pilotaje es increíble también, pero también me fijo en otros deportes y me gusta mucho Cristiano Ronaldo, también su ambición, las ganas que le pone, la disciplina que tiene. Yo creo que mis dos referentes son ellos a nivel de deporte pero intento siempre aprender un poco de todos.

¿Te da tiempo a practicar algún otro deporte?

Bueno, a ver, practico el ciclismo, correr, mucho gimnasio, por ejemplo, este invierno estaba haciendo mucho esquí de fondo ahí en la nieve. Practico otros deportes, pero claro, sobre todo para mi preparación a la moto. Todo lo que hago es para intentar sumar y para ser un poquito más completo en la moto porque al final cuando hacen muchos deportes también te hace desarrollar una capacidad de adaptación que eso te viene muy bien a la hora de la moto. Al hacer muchas cosas hace que tu mente y tu cuerpo trabajen muchas áreas diferentes y eso también te viene bien a la hora de estar en la moto.

¿Cómo te defines como piloto, como deportista de élite?

De pilotaje, un piloto muy fino. Me gusta mucho girar con el gas, conduzco mucho con la parte trasera de la moto, con el gas. ¿Y a nivel de deporte? Bueno, pues yo creo que soy muy trabajador también. Siempre trabajo muchas áreas, no solo físicas, sino también mentales, y trabajar mucho fijándome en telemetría y fijándome en mis compañeros para siempre ser un poquito mejor y sacar una mejor versión a mi pilotaje.

¿Trabajas con algún coach o psicólogo?

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Sí, trabajamos desde el año pasado también y bueno, creo que con él también he dado un gran paso hacia adelante porque me ayuda mucho a entender muchas cosas de las cuales antes no entendía y también me ha hecho más fuerte mentalmente, saber mantener la calma en momentos difíciles y saber que los momentos no tan buenos o momentos complicados son partes del camino. Para ganar hay que equivocarse, aprender y luego aplicarlo. Y con él también me ha hecho entenderlo y sobre todo disfrutar también mucho de competir.