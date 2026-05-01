Aspar lo confirma: "Holgado y Alonso subirán a MotoGP porque son grandes pilotos"

Presentáis el 'Universo Aspar', que abarca todo lo que se puede abarcar en el motociclismo. ¿Cómo explicarías este proyecto que tienes en marcha?

Es un proyecto único y es lo que a mí más me emociona. Crear algo diferente, tener nuestra propia academia de mecánicos de competición en Alfafar, tener nuestra propia escuela, el Aspar KSB Academy aquí en el circuito, tener nuestro propio circuito, los seis equipos y ahora lo que era la cuna de campeones, que es la Mir Aspar Cup, con 180 chavales, 80 pilotos internacionales... Yo creo que es lo que me llena, tener algo diferenciador dentro del mundo de motociclismo.

Con la estructura que tienes, se puede dar el caso que un niño empiece en minimotos en tu equipo y acabe en el Mundial contigo también.

El caso de David Alonso, Izan Guevara... empezaron en el Campeonato de España. David empezó con la 80, con 11 añitos y ya ha sido campeón de España, campeón de Europa, campeón del mundo de Moto3, ahora está en Moto2. Igual que ocurrió con Nico Terol, que empezó en cuna de campeones, y en 2011 fue campeón del mundo. Ahora es mi director deportivo. Yo creo que todo eso es muy bonito, el darle continuidad a esos pilotos que a veces, cuando terminan su carrera deportiva, tampoco saben exactamente qué tienen que hacer.

Jorge Martínez Aspar / Perales Iborra

Es una estructura cada vez más amplia en todos los sentidos. ¿El proyecto pasa por exportar el modelo y que sea extensible a otros países?

Sí, es la idea que tenemos ahora, ya tenemos la primera escuela en China, donde hemos replicado el modelo de los entrenamientos y modelo de circuito y la idea es intentar trasladarlo también a Brasil, Argentina, Estados Unidos y a varios países.

Todo esto en mitad del Mundial, que es lo que te quita más tiempo. Con serias opciones tanto en Moto3 y como en Moto2.

En el Campeonato de España estamos líderes en ambas categorías, tanto en 80 como en Moto4. En Moto3 estamos líderes, en Moto2 estamos luchando arriba, creo que tenemos un equipazo y ojalá al final de año podamos pensar que ha sido un gran año.

Hay siete valencianos en Moto2 y otros más en Moto3 ¿es una de las mejores generaciones de pilotos valencianos?

Yo diría que la Comunitat Valenciana y España está en un momento dulce, somos referente mundial y hay que decirlo con todas las palabras porque realmente tenemos una situación de privilegio, creo que es muy importante saber aprovechar esta situación que tenemos de formación de pilotos. Estamos en un momento para poderlo potenciar y exportar a otros lugares. Igual que está la Academia Rafa Nadal o cualquier otra de fútbol donde forman a los deportistas, en este caso en el motociclismo no existe una academia como esta y creo que es muy importante aprovecharlo y utilizarlo.

Pilotos del ASPAR Team / PERALES IBORRA

En estas fechas ya empiezan a surgir rumores... y parece que vas a tener que buscar pilotos para Moto2. No sé si se puede confirmar que se van a MotoGP.

(Ríe) Los dos se van a MotoGP, no está dicho oficialmente pero yo tengo claro que se van los dos, porque son dos grandísimos pilotos, tanto Dani (Holgado) como David (Alonso) y ya estamos buscando pilotos.

¿Que el Aspar Team vuelva a MotoGP sigue siendo un proyecto a medio plazo?

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Está en cartera pero no hay fecha porque son palabras mayores. Queremos llegar a Superbikes, a MotoGP, pero hay que ir paso a paso, cada cosa tiene que tener su momento y hay que hacerlo bien. No hay que ir por ir. Hay que consolidar.