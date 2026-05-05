Máximo Quiles y Marco Morelli quieren volver a pelear por el podio en Le Mans

El CFMOTO Gaviota Aspar Team quiere continuar en el Gran Premio de Francia con la racha de buenos resultados y, como mínimo, mantener su ventaja en la clasificación de Moto3, tanto de pilotos como de equipos. Tras la victoria en Jerez, donde protagonizó su fin de semana más completo, Máximo Quiles llega a Le Mans con un buen colchón de puntos en la clasificación general. "El objetivo es seguir disfrutando encima de la moto y tener nuestro propio ritmo desde el primer día, rodando en solitario. Tenemos que estar concentrados e ir paso a paso, día a día y carrera a carrera para mantener estas buenas sensaciones del inicio de la temporada", señaló Quiles.

Publicación de Facebook sobre el triunfo en Jerez.

Su compañero Marco Morelli quiere volver a pelear por el podio después de quedarse a solo 40 milésimas de lograrlo en el Gran Premio de España y tras haber completado una espectacular remontada desde la undécima posición. "Tengo buenos recuerdos en el circuito de Le Mans y, además, ya he competido allí tres años en la Rookies Cup. Es un trazado que me gusta mucho y este fin de semana quiero seguir con la misma dinámica de las carreras anteriores, que está siendo muy buena. Estoy disfrutando mucho este inicio de temporada. Intentaré luchar por el podio que se escapó en Jerez y lo daré todo para conseguirlo", dijo Morelli.

La última carrera de Moto3 tuvo nombre propio: Máximo Quiles

El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team pasó a formar parte de la lista de ganadores del Gran Premio de España después de liderar todas las sesiones en el Circuito de Jerez- Ángel Nieto (tanto en condiciones de seco como de mojado), incluyendo la pole y, cómo no, la victoria en su debut en el trazado andaluz. Con pleno de podios en este inicio de temporada, incluyendo dos victorias, Máximo Quiles se erige como el líder indiscutible de la categoría.

Quiles llega a Le Mans con ganas de más, después de que el año pasado consiguiera allí su primera pole en Moto3 y finalizara en séptima posición. Con 37 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado Álvaro Carpe, el murciano no quiere relajarse y está plenamente concentrado en su trabajo junto al equipo.

Marco Morelli también fue uno de los nombres más destacados en la última cita

El argentino sorprendió a los asistentes con una emocionante remontada de hasta siete posiciones para alcanzar al grupo de cabeza y optar al podio hasta las últimas curvas. El Gran Premio de Francia es territorio desconocido en la trayectoria de Morelli en Moto3, aunque ha participado anteriormente en la ronda francesa de la Rookies Cup, donde fue tercero en 2025. Morelli aprovechará esta experiencia para redimirse de la cuarta posición de Jerez y seguir recortando distancias en la clasificación general. Con 45 puntos, es quinto y se encuentra a solo cuatro del top 3.