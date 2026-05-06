El Circuit Ricardo Tormo y la Universidad Internacional de Valencia crean la primera Cátedra Motorsport

La Universidd Internacional de Valencia-VIU y el Circuit Ricardo Tormo se han unido para crear la Cátedra Motorsport, Seguridad Vial Rendimiento y Salud en el Deporte que se ha presentado este miércoles 6 de mayo en el propio circuito de Cheste. El director del Circuit, Nicolás Collado, junto a los directores de la Cátedra, Vicente Egea y Bernardo Bonet explicaron las líneas maestras de un proyecto cuya principal misión es "transferir todo el conocimiento e investigación del mundo del motor a la calle, aplicar esos conocimientos a aspectos como la seguridad vial y la salud. Con esta Cátedra unimos la formación académica con la experiencia real", afirmó Nicolás Collado: “la Cátedra Motorsport dota a la Comunitat Valenciana de un órgano de prestigio que, además de visibilidad y reputación, atrae talento, inversión en I+D y sitúa a VIU y al Circuit como líderes en el mundo del motor. Una vez más, en el Circuit, somos pioneros", destacó Collado.

Miguel Ángel Montesinos

Nicolás Collado, director del Circuit Ricardo Tormo / M. A. Montesinos

Colaboración entre el Circuit y VIU

Eva Mª Giner Larza, Rectora de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades, destacaba en la clausura la importancia de “iniciativas como esta Cátedra que ponen de manifiesto la importancia de la colaboración entre la investigación académica y el deporte de élite, no sólo por su capacidad de mejorar el rendimiento de los deportistas, sino por su impacto positivo en el conjunto de la sociedad. Gracias a la Cátedra Motorsport, cuestiones como la atención médica de urgencia, la relación entre la conducción deportiva y la reacción en el cuerpo de los pilotos o su salud mental, serán tratadas con un abordaje integral, multidisciplinar y con el objetivo de generar resultados científicos específicos. El Circuit Ricardo Tormo pasará de ser la mayor instalación deportiva de la Comunidad Valenciana a un ecosistema de investigación de campo único en Europa”.

"El Circuit Ricardo Tormo es más que un circuito y nosotros, en VIU, queremos ser más que una universidad", afirmó Vicente Gea, Director de la Cátedra Motorsport y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de Valencia-VIU. "En los deportes de motor, somos los mejores, no sólo los mejores en la pista, algo que demuestra el Aspar Team en todo el mundo. Queremos que todo ese conocimiento se transfiera a l asociedad, no nos quedamos sólo en los títulos, en los Campeonatos. Un box es prácticamente un quirófano, todo ese conocimiento que desde hace muchos años tanto MotoGP como Dorna están desarrollando, queremos trasladarlo a la sociedad".

Vicente Gea y Bernardo Bonet presentaron la Cátedra / M. A. Montesinos

Para el codirector de la Cátedra y director adjunto del Circuit Ricardo Tormo, Bernardo Bonet, “esta alianza no es solo una oportunidad de colaboración. Es una respuesta estratégica a algunos retos críticos del sector en materia de deporte-salud, de seguridad vial, de la protección del talento joven y también en materia de producir avances científicos en el mundo de la competición, para convertir a la Cátedra e instituciones que la impulsamos, en todo un referente internacional”.Para Bonet, esta innovadora cátedra se enmarca dentro de los objetivos de la Junta gestora del Circuit Ricardo Tormo: "con esta cátedra cerramos uno de los pilares estratégicos que nos planteamos cuando asumimos la dirección: apostar por la innovación y por la transferencia de conocimientos a la sociedad, Nos alineamos con una universidad de vanguardia con unos grandes profesionales.Con la telemetría se puede aportar todo ese conocimiento que tenemos en el Circuito a la realidad de la seguridad vial". Para Bonet, la Cátedra, que se impartirá en parte online y en parte de forma presencial en el propio Circuit, como supone también una gran oportunidad de formación para los jóvenes pilotos que forman parte del Centro de Tecnificación del Motor: "Tenemos un centro de tecnificación de deportes de motor y queremos apostar porque esos jóvenes se preparen para algo más quela preparación física y técnica, que cuando salgan del centro salgan grandes profesionales del mundo del motor".

Jorge Martínez Aspar, entre los muchos asistentes / M. A. Montesinos

El objetivo es que la "cátedra tenga mucha vida", y para ello, la Comisión Mixta de la Cátedra, integrada por tres representantes del Circuit y otros tres de VIU, han diseñado un amplio plan estratégico de actividades entre las que destaca la organización de unas Jornadas Internacionales pre-mundial que se celebrarán como aperitivo al Gran Premio de la Comunitat Valenciana. Así, la Cátedra, que contará con un equipo multidisciplinar formado por grandes especialistas en cada materia, abarcará cuatro ejes principales: salud y bbienestar psicología y neurociencia, seguridad vial pública y gestión y comunicación. El objetivo final será la elaboración de un 'Libro blanco' del mundo de motor recopilando todos los conocimientos y conclusiones de la Cátedra.

Apoyo de la Generalitat

Luis Cervera, director general de Deporte, resaltó la importancia de apostar por la formación a través de la Cátedra Motorsport: “el Circuit Ricardo Tormo es uno de los circuitos más innovadores. Forma parte de nuestra identidad de la Comunitat Valenciana, por el arraigo deportivo que tiene, el impacto económico que genera y las emociones que traslada. Lo que nos faltaba era este aspecto que va a aportar la Cátedra Motorsport de VIU y el Circuit Ricardo Tormo: ordenar este conocimiento y saberlo transferir. Es un caso único que aporta un modelo que quizá podamos replicar”.

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Mesa redonda

Tras la presentación de la Cátedra Motorsport, conducida por Nacho Santos, se celebró una mesa redonda con la participación de Ruth Izquierdo, Directora de Máster Universitario en Fisoterapia Neurológica de la VIU; Patricia Flor, doctora en Psicología de la Salud aplicada al deporte y docente de la VIU; Nerea Martí, piloto de Fórmula 4 y Enrique Gastaldi, Fundador del Instituto de Traumatologia ITGO y exjefe médico del Circuit Ricardo