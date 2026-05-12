David Alonso y Dani Holgado llegan al Circuit de Barcelona con la intención de olvidarse de Le Mans

David Alonso y Dani Holgado llegan al Circuit de Barcelona – Catalunya sin apenas descanso después de un complicado Gran Premio de Francia para ambos pilotos. El colombiano arrastró molestias físicas durante todo el fin de semana, pero pudo superarlas el domingo y completar una positiva actuación para lograr la quinta posición. Su compañero de equipo, en cambio, no tuvo la mejor de las fortunas en Le Mans: sufrió una fuerte caída en la primera vuelta y pudo salir tras la bandera roja, pero fue descalificado posteriormente al no llevar el guardabarros delantero.

El valenciano sufrió una caída, volvió a la carrera pero fue descalificado

Cita especial para el CFMOTO Impulse Aspar Team

El Gran Premio de Cataluña será una cita especial para el CFMOTO Impulse Aspar Team, que quiere volver a pelear por el podio después de dos grandes premios complicados.

Barcelona recibirá este fin de semana a los pilotos de la categoría intermedia para completar un nuevo doblete de carreras de la temporada 2026. Los dos pilotos del CFMOTO Impulse Aspar Team llegan al Gran Premio de Cataluña con molestias físicas: Alonso por molestias en el hombro que fueron a menos a lo largo del gran premio en Francia, y Holgado por la fuerte caída sufrida en la carrera del domingo. Los dos pilotos continúan trabajando esta semana para llegar en las mejores condiciones y seguir dando pasos adelante en una categoría que cada vez es más competitiva.

"Estos días he trabajado mucho para rehabilitar el hombro. Me encuentro bien, pero tengo que seguir fortaleciéndolo para hacer un fin de semana más normal y poder pilotar de una manera más natural en todas las sesiones. Quiero volver a tener la puesta a punto anterior al Gran Premio de Francia: tuvimos que modificarla para sentirme más cómodo, pero estábamos haciendo un buen trabajo en las últimas carreras", comentó Alonso.

Video de Alonso en Le Mans

Por su parte Holgado señaló: "Tengo muchas ganas de llegar a Barcelona. El año pasado conseguí mi primera victoria en Moto2 después de un fin de semana muy bueno y va a ser especial competir allí. La carrera de Le Mans no fue como queríamos después de un fin de semana en el que fuimos constantes. He podido descansar un poco estos días y coger fuerzas para volver a darlo todo y pelear por estar arriba de nuevo".

Publicación de Facebook de Aspar Team.

Grandes precedentes

El CFMOTO Impulse Aspar Team guarda grandes recuerdos en el circuito catalán, donde consiguió la primera victoria de Dani Holgado en Moto2 tras salir desde la pole, el pasado año. Alonso también completó una buena carrera en 2025, en la que finalizó octavo tras remontar hasta trece posiciones. El listón está alto, tanto para el español como para el colombiano, pero ambos tienen una buena base de trabajo con la que sacar a relucir todo su potencial desde la primera sesión.

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Clasificación general

En cuanto a la clasificación general, Alonso es quinto con 48 puntos, mientras que Holgado ha caído a la séptima posición con 38 puntos. En la clasificación por equipos, el CFMOTO Impulse Aspar Team continúa en segunda posición con 86 puntos.