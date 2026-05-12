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Toscha Schareina se impone en la Baja TT Cuenca

El piloto valenciano se impuso con un tiempo total de 4:14:20, pese a una penalización de tres minutos

La Baja TT Cuenca continúa consolidándose como una de las pruebas de referencia del calendario nacional off-road.

Tosha Schareina, en lo alto del podio de La Baja TT Cuenca 2026.

Tosha Schareina, en lo alto del podio de La Baja TT Cuenca 2026. / RFME

Paula Alonso

València

La Baja TT Cuenca 2026 cerró este domingo una espectacular edición marcada por la dureza del recorrido, la competitividad entre los pilotos y una gran participación en todas las categorías de motos y quads. En la categoría reina RTT, el vencedor absoluto fue el piloto Tosha Schareina, que logró la primera posición con un tiempo total de 4:14:20, pese a una penalización de tres minutos. El alicantino mantuvo un sólido ritmo durante toda la prueba para imponerse finalmente a Alonso Trigo Fernández, segundo clasificado a tan solo 1 minuto y 46 segundos. El podio lo completó Bruno Bozzo Encinas, a 3 minutos y 15 segundos del vencedor.

La lucha por las posiciones de honor fue especialmente intensa durante toda la jornada, con Mario Olmedilla y Albert Martín completando el Top 5 en una edición muy exigente tanto a nivel físico como mecánico.

Resto de ganadores

En la clasificación femenina RTT, la victoria fue para Lili May Mansuy, que firmó una destacada actuación para detener el cronómetro en 5:11:00. Esther Merino García fue segunda, mientras que Beatriz Díez Román completó el podio femenino.

Uno de los tramos de una prueba ganada por Tosha Schareina.

Uno de los tramos de una prueba ganada por Tosha Schareina. / RFME

La categoría RTT2 también ofreció una gran igualdad. Marc Calmet Calveras consiguió la victoria gracias a un tiempo de 4:27:10, superando por menos de cinco minutos a Efrén Cabo Díaz.

En Trail, Gregorio Hernández Vázquez se llevó el triunfo, mientras que en Light Trail el vencedor fue August Castella Pujol.

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Por su parte, la categoría Quad estuvo dominada por José Vicente Martínez Andrés, que logró la victoria tras completar la prueba en 4:35:31, aventajando en dos minutos y medio a Gerard Casanova Tallada.

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