MOTOR
Toscha Schareina se impone en la Baja TT Cuenca
El piloto valenciano se impuso con un tiempo total de 4:14:20, pese a una penalización de tres minutos
La Baja TT Cuenca continúa consolidándose como una de las pruebas de referencia del calendario nacional off-road.
La Baja TT Cuenca 2026 cerró este domingo una espectacular edición marcada por la dureza del recorrido, la competitividad entre los pilotos y una gran participación en todas las categorías de motos y quads. En la categoría reina RTT, el vencedor absoluto fue el piloto Tosha Schareina, que logró la primera posición con un tiempo total de 4:14:20, pese a una penalización de tres minutos. El alicantino mantuvo un sólido ritmo durante toda la prueba para imponerse finalmente a Alonso Trigo Fernández, segundo clasificado a tan solo 1 minuto y 46 segundos. El podio lo completó Bruno Bozzo Encinas, a 3 minutos y 15 segundos del vencedor.
La lucha por las posiciones de honor fue especialmente intensa durante toda la jornada, con Mario Olmedilla y Albert Martín completando el Top 5 en una edición muy exigente tanto a nivel físico como mecánico.
Resto de ganadores
En la clasificación femenina RTT, la victoria fue para Lili May Mansuy, que firmó una destacada actuación para detener el cronómetro en 5:11:00. Esther Merino García fue segunda, mientras que Beatriz Díez Román completó el podio femenino.
La categoría RTT2 también ofreció una gran igualdad. Marc Calmet Calveras consiguió la victoria gracias a un tiempo de 4:27:10, superando por menos de cinco minutos a Efrén Cabo Díaz.
En Trail, Gregorio Hernández Vázquez se llevó el triunfo, mientras que en Light Trail el vencedor fue August Castella Pujol.
Por su parte, la categoría Quad estuvo dominada por José Vicente Martínez Andrés, que logró la victoria tras completar la prueba en 4:35:31, aventajando en dos minutos y medio a Gerard Casanova Tallada.
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