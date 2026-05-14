La MIR Racing Aspar Cup llega este fin de semana al Aspar Circuit con todas las categorías presentes en pista y una inscripción que supera los 160 participantes. Los pilotos de Promo3 afrontan su estreno en un trazado que debuta en el calendario del campeonato, por lo que el fin de semana promete estar lleno de sorpresas. Ethan Botti (Moto5), Marc Ramírez (GP12), Daniel Hidalgo (GP10), Thiago Clua (Alevín 90) y Julen Hernández (Minimoto 4,2) llegan como líderes en sus respectivas categorías a la cita en tierras valencianas.

La actividad arrancará este viernes en el Aspar Circuit con las primeras tandas libres, mientras que el sábado los pilotos afrontarán una intensa jornada que comenzará con los entrenamientos libres y continuará con las dos sesiones de clasificación de cada categoría, decisivas para definir las parrillas de salida del domingo. La jornada de carreras dará comienzo el domingo a partir de las 9:00 horas y podrá seguirse íntegramente, en directo y de forma gratuita, a través del canal de YouTube de Impormotor.

Promo3

La categoría reina de la MIR Racing Aspar Cup arranca motores este fin de semana con 34 pilotos inscritos, que afrontan con gran motivación una temporada en la que visitarán también trazados de talla mundial como el Circuit Ricardo Tormo o el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, entre otros. Entre los favoritos a la lucha por el título, encontramos a pilotos como Marc Moñinos, que repite en Promo3 tras terminar en tercera posición la pasada temporada con 1 victoria y 5 podios, o Aitor González, séptimo clasificado en 2025 con 1 podio en su palmarés en la categoría.

Irene Sandín, piloto madrileña que terminó en la pasada temporada en una destacable quinta posición, y Benito Maldonado, que terminó en tercera posición con 2 podios, dan el salto desde Moto5 a Promo3, además de otros que también debutan en la categoría como Neyzan Coll, Jake Franklin, Lorenzo Poma, Mohammed Adel o Ambre Groleau.

Moto5

Moto5 volverá a ser uno de los grandes focos de atención tras el espectacular nivel mostrado en la primera prueba en tierras aragonesas, donde Ethan Botti se consolidó como uno de los hombres a batir después de lograr dos victorias muy ajustadas. El italiano tendrá nuevamente una fuerte oposición por parte de Pablo Arnedo, vigente campeón de la categoría y segundo clasificado en el campeonato a 19 puntos del italiano.

También llegan en un gran momento pilotos como Gael García, protagonista de un brillante debut en Moto5 con dos podios, y Cesare Golfetto, siempre competitivo en la lucha por las posiciones delanteras.

GP12

La categoría de GP12 llega al Aspar Circuit después de un intenso inicio de temporada en Zuera, donde Marc Ramírez se convirtió en el gran referente tras firmar un sólido doblete y demostrar un gran ritmo tanto en carrera como a una vuelta. El piloto español arrancó el campeonato liderando con autoridad, aunque en la segunda manga ya tuvo que emplearse al máximo para defender la victoria en un final muy ajustado, dejando claro que la igualdad será una constante durante toda la temporada.

Entre sus principales rivales destacan los argentinos Rocco del Papa y Gonzalo Apkarian, ambos muy sólidos durante todo el fin de semana y protagonistas en el top 3 de las 2 mangas en Zuera.

GP10

La categoría de GP10 afronta una nueva cita de la temporada después de un sólido inicio en Zuera, donde Daniel Hidalgo se convirtió en el gran dominador del fin de semana tras lograr un contundente doblete. El piloto español llega al Aspar Circuit como la referencia de la categoría, aunque sus rivales ya demostraron estar preparados para pelear por las posiciones delanteras.

Mario Negre y Omar Albiñana fueron los acompañantes de Hidalgo en el podio de ambas carreras, consolidándose como dos de los nombres a seguir durante esta temporada. Muy cerca de ellos estuvieron Luca Castro y Óscar Mercader, protagonistas de intensas luchas por el podio y dejando claro que pueden ser aspirantes habituales a las posiciones de honor.

Alevín 90

La categoría de Alevín 90 llega al Aspar Circuit tras un emocionante arranque de temporada en Zuera, donde Thiago Clua se convirtió en el gran protagonista después de firmar un sólido doblete y demostrar un gran ritmo desde las primeras vueltas, llevándose además los 5 puntos de la vuelta rápida en ambas mangas. Por detrás, la lucha por las posiciones de podio estuvo muy abierta, con Hugo Urbano y Max Gálvez mostrando una gran regularidad durante todo el fin de semana.

Minimoto 4,2

La categoría de Minimoto 4,2 afronta una nueva cita en el Aspar Circuit después de un espectacular inicio de temporada, donde Julen Hernández arrancó el año como el gran referente tras firmar un trabajado doblete en dos carreras marcadas por la igualdad y la emoción hasta la última vuelta. El piloto español supo mantener la calma en momentos decisivos para comenzar el campeonato liderando la categoría. Muy cerca de él estuvieron Alejandro García y Thiago Clua, protagonistas junto a Hernández de dos intensas luchas por la victoria.