Domingo de grandes emociones de la MIR Racing Aspar Cup en el Aspar Circuit

El Aspar Circuit ha acogido la segunda prueba de la MIR Racing Aspar Cup 2026, con 175 participantes en un fin de semana para el recuerdo, en el que la emoción ha sido máxima en cada una de las 16 mangas programadas en tierras valencianas.

Promo3

En Promo3, el piloto chino Liu Shanxu ha logrado su primera victoria en su debut en la categoría reina del campeonato, tras un duelo vibrante por el triunfo con Leonardo Fabio, que partía desde la pole y se ha quedado a tan solo 79 milésimas de la victoria. Completó el podio del grupo A el español Aitor González, que mantuvo a su estela a cinco pilotos en una batalla trepidante por el tercer puesto. En la primera manga del grupo B, Michael Gulvis fue el vencedor, seguido a menos de un segundo por Neyzan Coll y Miguel Ángel Cantero. Pocas horas más tarde, en la segunda y definitiva carrera, los protagonistas en la parte delantera volvieron a ser los mismos, aunque en esta ocasión, Leonardo Fabio aprendió la lección para finalizar en primera posición, seguido de Shanxu Liu y Aitor González. El vencedor del grupo B fue el catarí Mohammed Adel.

Moto5

En Moto5, Pablo Arnedo, Witek Kuczynski y Ethan Botti fueron los grandes protagonistas en la lucha por el primer puesto de la primera manga, aunque el italiano se fue al suelo a pocas vueltas del final. Por tanto, todo quedó entre el vigente campeón de Moto5 y el piloto polaco, decidiéndose finalmente a favor del español por tan solo 56 milésimas. Alejandro Castilla regresó al podio ocupando el último escalón, mientras que en la primera carrera del grupo B, Juan Puertas cruzó la línea de meta en primera posición. En la Race 2, hasta seis pilotos formaron el grupo de cabeza, aunque el vencedor volvió a ser el mismo, con Pablo Arnedo firmando el doblete de triunfos en el Aspar Circuit, seguido de Ethan Botti y de Witek Kuczynski. Ángel Pérez cerró el fin de semana con un gran sabor de boca tras lograr la victoria en la carrera final del grupo B.

GP12

En GP12, Marc Ramírez continúa mostrándose como el piloto más constante de la categoría, cruzando la línea de meta en primera posición en un ajustado final, con el argentino Rocco del Papa segundo y Ares Aragón tercero. Sin embargo, en la segunda carrera, Ares fue capaz de batir a Marc para lograr la victoria por un margen de tan sólo 89 milésimas. Hugo Rivas fue el piloto que completó el top 3.

Alevín 90

Thiago Clua fue el gran protagonista en la categoría Alevín 90, liderando desde que se apagó el semáforo hasta la bandera a cuadros en la primera carrera, con Hugo Urbano y Max Gálvez, distanciados entre sí, en segunda y tercera posición respectivamente. En la carrera final del fin de semana, Thiago Clua repitió en lo más alto del podio, aunque Hugo Urbano no se lo puso sencillo. El estadounidense Marco MacClugage finalizó en tercera posición.

Minimoto 4,2

Los jóvenes talentos de la categoría Minimoto 4,2 de la MIR Racing Aspar Cup ofrecieron dos emocionantes mangas de principio a fin, aunque Julen Hernández fue el gran dominador, llevándose la victoria con un amplio margen sobre Alejandro García y Nico Amat. En la segunda manga, se repitió exactamente el mismo podio.

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El Aspar Circuit ha acogido la segunda prueba de la MIR Racing Aspar Cup 2026, con 175 participantes en un fin de semana para el recuerdo. / byKuco

Calendario

La próxima cita de la MIR Racing Aspar Cup tendrá lugar el fin de semana del 6 y 7 de junio en el trazado de Móra d'Ebre, donde estarán convocadas las categorías GP12, GP10, Alevín 90 y Minimoto 4,2. Los pilotos de Promo3 y Moto5 volverán a la acción en el Circuit Ricardo Tormo los próximos 20 y 21 de junio.