El Circuit amplía su oferta para llegar al Gran Premio con Bus for Fun

El Circuit Ricardo Tormo pondrá en marcha durante el próximo Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana el próximo mes de noviembre un nuevo plan de movilidad sostenible orientado a mejorar la experiencia de acceso de aficionados reduciendo al mismo tiempo el tráfico y el impacto ambiental asociado al evento.

La iniciativa, desarrollada junto a BusForFun, compañía europea especializada en soluciones integradas de movilidad para grandes eventos, forma parte de la apuesta del Circuit por una movilidad más eficiente, tecnológica y sostenible en eventos de gran afluencia.

El operativo contará con conexiones especiales desde Benimaclet, Patraix, Plaza España, Sagunto, La Pobla de Vallbona, Riba-roja, Catarroja, Paiporta, Torrent, Burjassot, Manises, Cullera y Alzira, facilitando el acceso al Circuit desde distintos puntos estratégicos del área metropolitana y la Comunitat Valenciana.

Bus for fun / David Genovés

Además, como acción especial de lanzamiento, las primeras 1.500 personas que reserven servicio de ida y vuelta para sábado y domingo podrán beneficiarse de un descuento promocional de 10 euros.

El director general del Circuit Ricardo Tormo, Nicolás Collado, ha destacado que "el plan busca aumentar el número de personas que vienen en autobús para disfrutar del Gran Premio. Esto nos beneficia a todos, los primeros los usuarios del bus que vendrán sin colas y con un servicio exclusivo, puntual y sin esperas, y además todos los demás que tendremos menos tráfico y más espacio de aparcamiento además del evidente impacto medioambiental"

Las reservas podrán realizarse online a través Bus For Fun España, plataforma especializada en soluciones de movilidad para grandes eventos.

Movilidad inteligente y reducción de emisiones

El objetivo del proyecto es reducir el número de vehículos privados que acceden al entorno del Circuit durante el Gran Premio, mejorando la fluidez de acceso y ofreciendo una alternativa cómoda, segura y sostenible para miles de aficionados.

La iniciativa se apoya en herramientas tecnológicas de optimización de rutas, ticketing digital y monitorización operativa en tiempo real para mejorar la gestión de flujos de movilidad durante el evento.

Bus for fun / David Genovés

BusForFun cuenta además con experiencia internacional en operaciones de movilidad para circuitos, grandes eventos deportivos y otras competiciones de motorsport, desarrollando soluciones específicas para público, acreditados, prensa y equipos organizativos.

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Con esta iniciativa, el Circuit Ricardo Tormo refuerza su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la mejora continua de la experiencia de asistentes y participantes del MotoGP de Valencia.