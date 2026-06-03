David Alonso vuelve al escenario de su primera victoria

El Mundial de Moto2 encara este fin de semana la segunda parte de un doblete muy exigente para los pilotos de la categoría intermedia. La última cita disputada en Mugello volvió a dejar señales positivas para el CFMOTO Inde Aspar Team, que terminó el fin de semana con Dani Holgado en el podio. El español logró una trabajada tercera posición, un resultado que sin duda será una motivación añadida para seguir en la parte alta de la clasificación este fin de semana en Hungría. Holgado fue noveno el año pasado en Balaton Park, un circuito en el que solo se ha competido una vez.

En esta ocasión, la experiencia tanto en el trazado como en la propia categoría contribuirán a que los tanto Holgado como su compañero David Alonso puedan ser competitivos desde el viernes. El colombiano además guarda un recuerdo especial en Balaton: logró su primera victoria en Moto2 allí, el pasado año. La rapidez para encontrar referencias y adaptar la puesta a punto será fundamental en un fin de semana donde cada sesión puede resultar decisiva. Alonso fue competitivo durante todo el fin de semana en Italia, pero la carrera no terminó de la forma deseada y la falta de buenas sensaciones pilotando le relegaron fuera de las posiciones de puntos. El piloto del CFMOTO Inde Aspar Team mantiene las mismas ganas y determinación que el primer día y continuará trabajando con el equipo para revertir la situación y volver a estar en las posiciones delanteras.

96 HOLGADO Daniel (spa), CFMoto Aspar Team, Kalex Moto2, action take the third place 81 AGIUS Senna (aus), Liqui Moly Dynavolt Intact GP, Kalex Moto2, action during the 2026 Moto2 Brembo Grand Prix of Italy, on the Mugello circuit, from May 29 to 31, in Italy - Photo Studio Milagro / DPPI AFP7 30/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / EFE

En la clasificación general de Moto2, Manu González continúa siendo el rival a batir. El piloto español ocupa la primera posición y, tras sumar su tercera victoria del año, la ventaja con respecto al segundo clasificado ya llega a los 34.5 puntos. Izan Guevara es su principal perseguidor, en segunda posición, pero separado de Celestino Vietti, tercero, por apenas dos puntos gracias a su podio en Italia. En cuanto a los pilotos del CFMOTO Inde Aspar Team, Holgado es quinto con 65 puntos, mientras que Alonso es sexto con 58 puntos.

Dani Holgado: “Echábamos de menos el sabor del podio y en Mugello peleamos hasta el final por conseguirlo de nuevo. La actitud que estamos teniendo, de trabajar sin parar para seguir mejorando, nos permitió llegar preparados a la carrera. Ahora en Hungría tenemos una nueva oportunidad para demostrar esta línea de trabajo y de seguir luchando por buenos resultados”.

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