David Alonso vuelve al escenario de su primera victoria
Batalon Park medirá las fuerzas de los pilotos del CFMOTO Inde Aspar Team en el final del primer tercio de la temporada
El Mundial de Moto2 encara este fin de semana la segunda parte de un doblete muy exigente para los pilotos de la categoría intermedia. La última cita disputada en Mugello volvió a dejar señales positivas para el CFMOTO Inde Aspar Team, que terminó el fin de semana con Dani Holgado en el podio. El español logró una trabajada tercera posición, un resultado que sin duda será una motivación añadida para seguir en la parte alta de la clasificación este fin de semana en Hungría. Holgado fue noveno el año pasado en Balaton Park, un circuito en el que solo se ha competido una vez.
En esta ocasión, la experiencia tanto en el trazado como en la propia categoría contribuirán a que los tanto Holgado como su compañero David Alonso puedan ser competitivos desde el viernes. El colombiano además guarda un recuerdo especial en Balaton: logró su primera victoria en Moto2 allí, el pasado año. La rapidez para encontrar referencias y adaptar la puesta a punto será fundamental en un fin de semana donde cada sesión puede resultar decisiva. Alonso fue competitivo durante todo el fin de semana en Italia, pero la carrera no terminó de la forma deseada y la falta de buenas sensaciones pilotando le relegaron fuera de las posiciones de puntos. El piloto del CFMOTO Inde Aspar Team mantiene las mismas ganas y determinación que el primer día y continuará trabajando con el equipo para revertir la situación y volver a estar en las posiciones delanteras.
En la clasificación general de Moto2, Manu González continúa siendo el rival a batir. El piloto español ocupa la primera posición y, tras sumar su tercera victoria del año, la ventaja con respecto al segundo clasificado ya llega a los 34.5 puntos. Izan Guevara es su principal perseguidor, en segunda posición, pero separado de Celestino Vietti, tercero, por apenas dos puntos gracias a su podio en Italia. En cuanto a los pilotos del CFMOTO Inde Aspar Team, Holgado es quinto con 65 puntos, mientras que Alonso es sexto con 58 puntos.
Dani Holgado: “Echábamos de menos el sabor del podio y en Mugello peleamos hasta el final por conseguirlo de nuevo. La actitud que estamos teniendo, de trabajar sin parar para seguir mejorando, nos permitió llegar preparados a la carrera. Ahora en Hungría tenemos una nueva oportunidad para demostrar esta línea de trabajo y de seguir luchando por buenos resultados”.
David Alonso: “Este fin de semana quiero retomar las buenas sensaciones con la moto después de que en Mugello no pude pilotar tan libremente. He podido descansar estos días, la carrera de Italia fue muy física y me he centrado en llegar a Hungría en la mejor forma posible. Es un circuito que me trae muy buenos recuerdos porque logré mi primera victoria en Moto2, así que será una buena motivación para seguir trabajando”.
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