Tsolov y León dan el pleno de victorias a Campos Racing en Mónaco

La cuarta cita de la presente temporada 2026 de FIA Formula 2 ha resultado sobresaliente para los intereses de Campos Racing y sus pilotos. Y es que Nikola Tsolov y Noel León se han impuesto en las dos carreras disputadas este fin de semana en las calles del Principado de Mónaco. El sábado fue el turno de León, pues el mexicano se impuso en la carrera sprint celebrada por la tarde. El domingo, Tsolov no quiso ser menos. Así, el “León búlgaro” se trabajó una carrera rayando la perfección y emergió también como vencedor para subirse al codiciado escalón más alto del podio en Mónaco.

En los entrenamientos libres del jueves, que ya se vieron interrumpidos por dos banderas rojas por sendos incidentes, sirvieron para que tanto Tsolov como León mostraron su excelente sintonía con el asfalto monegasco. Siempre en las posiciones delanteras, a la postre el búlgaro y el mexicano finalizaron sexto y séptimo en la tabla respectivamente, con tiempos de 1m22.015s y 1m22.424s.

Campos Racing triunfa en Mónaco / Campos Racing

El viernes al mediodía era el momento de la sesión de clasificación o, mejor dicho, de las sesiones. Abrieron las hostilidades los impares, con lo que León fue el primero en saltar a pista de los representantes de Campos Racing. En el primer intento, León ya paró el cronómetro en una vuelta de 1m23.259s que le valía la quinta plaza provisional. Pero había aún amplio margen de mejora. Sin embargo, cuando León venía tiñendo el primer sector de color púrpura, ondearon las banderas rojas por un incidente. Todo iba a quedar reducido a un todo o nada en la reanudación, con apenas una vuelta limpia. El mexicano de Campos Racing firmó un registro de 1m21.595s que le dejó cuarto entre los presentes en esa primera sesión.

Poco después, llegaba el turno de la sesión reservada a los dorsales pares. Tsolov enseguida despuntó en la cabeza al volante de su F2 con los colores de Red Bull. Su primer intento fue una vuelta de 1m23.096s, que posteriormente logró rebajar a una vuelta de 1m21.339s. Pero iba a ser en su último intento cuando certificó la vuelta que le iba a consolidar como líder de la sesión, al parar el cronómetro en una vuelta de 1m21.053s, con la que se quedaba a poco más de una décima del mejor registro de la primera sesión. Con todo, el “León búlgaro” se hacía con un brillante y prometedor lugar en la primera línea de parrilla de salida para el domingo.

Pero, antes de eso, debía disputarse la carrera sabatina al sprint y con una duración prevista de treinta vueltas. En la parrilla invertida en las diez primeras plazas, León ocupaba la pole position. Y el mexicano, como en Montreal hace pocas semanas, no iba a desaprovechar la ocasión tampoco. Cuando se apagaron los semáforos, se mantuvo en el liderato por delante de Roman Bilinski al tiempo que Tsolov, que partía en una zona mucho más conflictiva, evitó cualquier toque y pasaba décimo en el primer paso por línea de meta. La gestión y madurez de León durante la carrera fue palpable. Al principio, rodó a un ritmo cómodo, que hacía imposible cualquier tipo de adelantamiento de Bilinski, pero en cuanto la carrera se aproximó al ecuador, fue rebajando su tiempo por vuelta y paulatinamente iba descolgándose pilotos del grupo cabecero. El que más aguantó a León no fue otro que Bilinski, pero el británico también perdió el tren y el de Campos Racing pasó bajo la bandera a cuadros como ganador por segunda vez de una carrera al sprint y aventajó al británico en tres segundos y medio. Tsolov, sin necesidad de tomar riesgos que comprometieran la carrera dominical, demostró también su velocidad marcando la vuelta rápida de carrera.

Campos Racing triunfa en Mónaco / Campos Racing

La carrera dominical arrancaba a primera hora, por tanto, con temperaturas menores en pista con respecto al día anterior. Con todo, las 42 vueltas que había por dentro eran una complicada montaña por escalar. La estrategia más idónea pasaba por montar el compuesto blando para la salida, y alargar al máximo la parada en boxes antes de cambiar al súper blando. Cuando se apagaron los semáforos, Tsolov y León mantuvieron sus respectivas posiciones de salida, segundo y séptimo, a la espera de lo que quedaba por delante. Las primeras vueltas fueron de tanteo, de gestión de los neumáticos y de dejar espacio con el coche precedente para tratar de atacar al siguiente giro y ver si se podía marcar la vuelta rápida. Cuando la carrera estaba en torno a la vuelta veinte, Tsolov seguía a Rafael Câmara de cerca, a poco más de un segundo y medio, y no dudaba en presionar al brasileño para tratar de forzar su error. León, por su parte, rodaba todavía séptimo. Las primeras paradas en boxes de los líderes llegaron en torno al 27º giro, siendo León uno de ellos. Tsolov no encontraba el hueco para deshacerse de Câmara, con lo que junto a sus ingenieros decidió parar antes que el brasileño en la vuelta 31. Aunque Câmara le copió poco después, la mayor temperatura de los neumáticos del piloto de Campos Racing le permitió neutralizar toda su ventaja, emparejarse en la recta de meta y, tras pasarse el brasileño de frenada e irse recto en Sainte Devote, Tsolov le arrebató el liderato. Câmara se quedó detenido en la escapatoria, impotente mientras Tsolov se marchaba en busca de su tercer triunfo del año, que concretó poco después. Además, consiguió sumar el punto extra que otorga la vuelta más rápida de carrera. León volvió a sumar puntos con su novena plaza.

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Tras el paso del campeonato por Mónaco, Tsolov se sitúa segundo en la clasificación de pilotos con 62 puntos, a solamente uno de Gabriele Minì. León, por otro lado, es quinto con 45 en su casillero. Por equipos, Campos Racing retoma la primera plaza de la clasificación con 107 puntos. La próxima cita de la presente campaña tendrá lugar en apenas unos pocos días, ya el próximo fin de semana, en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Será una de las dos pruebas en territorio español en este 2026.