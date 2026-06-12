El Circuit Ricardo Tormo reúne las carreras de TCR con el espectáculo de Volrace

El Circuit Ricardo Tormo celebra este fin de semana la segunda cita de la temporada del Kumho FIA TCR World Tour, que compartirá pista con el campeonato TCR Spain en el Circuit Ricardo Tormo.

Las pruebas se disputarán en el trazado exterior del Circuit Ricardo Tormo con un total de 29 coches en la parrilla de salida conjunta y pilotos de 14 países, la cita valenciana se convierte así en uno de los escenarios destacados del calendario internacional de turismos que celebra pruebas además en Italia, Francia, Portugal, Corea del Sur, China y Macao.

Programa deportivo

El programa deportivo contempla tres carreras a lo largo del fin de semana. La primera se celebrará el sábado, mientras que el domingo tendrán lugar las dos restantes. Además, la carrera del sábado y la primera del domingo serán puntuables también para el campeonato TCR Spain.

La competición se desarrollará sobre una variante más corta, de 3.136 metros, del Circuit Ricardo Tormo, un trazado más compacto que el habitual de Gran Premio y que favorece las luchas cuerpo a cuerpo, los adelantamientos y la intensidad en pista.

Por otro lado, la Copa Clio española y el Porsche Sprint Challenge Ibérica, que celebran en el Circuit Ricardo Tormo la tercera ronda de sus campeonatos, formarán parte del programa del evento, con dos pruebas cada uno.

Actividades complementarias

La actividad en pista se complementará con las actividades de Volrace en el paddock y con el impresionante Drift Spain, que convertirá el trazado interior en un gran espectáculo del motor.

Exhibiciones de drift, gymkhanas, exposiciones, food trucks y actuaciones en directo para todos los públicos harán que el fin de semana se convierta en una experiencia para disfrutar más allá de la competición.

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Entradas

Las entradas, tanto para una sola jornada como en modalidad de abono para ambos días, ya están a la venta en la web del Circuit Ricardo Tormo (www.circuitricardotormo.com) y garantizan el acceso a la tribuna de boxes y al paddock, además de incluir las actividades de Volrace tanto en el paddock como en la pista.